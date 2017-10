«Me han tirado platos a la basura» Pepón Nieto mantiene sus opciones de ganar la segunda edición de 'MasterChef Celebrity', el 'talent' culinario para famosos de TVE. «Me preocupaba no dar la talla», confiesa MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 10 octubre 2017, 00:23

Si algo caracteriza a la segunda edición de 'MasterChef Celebrity', la versión protagonizada por famosos del 'talent' culinario de TVE (esta noche, 22.30 horas), es el elevado número de actores que participan en ella: seis de los doce concursantes. Uno de ellos es Pepón Nieto (San Pedro Alcántara, Málaga, 1967), que sigue vivo en la competición a pesar de algún pequeño tropiezo. «Lo he pasado mal en todos los programas», reconoce. El formato sigue liderando las noches de los martes, la semana pasada con 2.634.000 espectadores y el 22,3% del 'share'.

- ¿Fue reticente a entrar en este programa?

- No, ya me gustaba mucho el programa como espectador y me había visto enterita la pasada edición, y eso que yo no soy mucho de ir a concursos y menos que lleven el apellido de 'reality', pero esto es más un 'talent', no convivimos, puedes contar las cosas de ti que te apetezcan y encima defiende la cocina de siempre. Me parecía que era un formato que no me iba a hacer algún mal.

- Alguna preocupación tendría...

- Estaba preocupado por estar a la altura en la prueba de cocina que nos hacen al entrar, porque imagínate que digo que sí y luego no doy la talla.

- ¿Cuál fue el plato que hizo en aquella ocasión?

- Entré con un arroz con carabineros y calamares. Lo hice con varias cocciones distintas y lo emplaté con el caldo aparte y con un ali-oli con tinta de calamar.

- Parece que no se le daba mal la cocina.

- Yo he cocinado siempre, pero de forma muy tradicional, casera y ligada a mi familia. Mis padres, que ya están jubilados, y mis tres hermanos se dedican a la hostelería. Pero esto es otra cosa, no es solo un concurso de cocina. Usamos ingredientes que no utilizamos nunca, como saltamontes o una cabeza de cerdo entera, y luego va todo a contrarreloj.

- ¿Se ha desenamorado un poco?

- No, al menos el programa no ha servido para que pase eso. Lo que pasa es que muchas de las cosas que hemos aprendido luego no las ponemos en práctica en casa. Yo no me veo comprando en una droguería materiales para hacer esferificaciones en mi casa.

- ¿Cuál ha sido el momento en que peor lo ha pasado?

- Lo he pasado mal en cada programa, ¿eh? Son tres días de grabación, uno en plató, otro en exteriores y el último otra vez en el plató, la prueba de eliminación. No quiero destripar lo que pasa, pero me han llegado a tirar platos a la basura.

- ¿El ganador de esta edición le ha parecido justo?

- Me parece el mejor o la mejor ganadora que puede tener el programa. Para mí fue el favorito durante todo el programa.

- ¿Ha habido mejor ambiente que el año pasado?

- Es inevitable que hayan piques, pero en ningún momento ha habido malos rollos. De hecho, cuando nos ha tocado estar en el balcón viendo la prueba de eliminación, nos han regañado mucho porque queríamos ayudar a los compañeros que se la estaban jugando, a todos, no solo a uno. Seguimos estando todos en el grupo de WhattsApp, que se llama 'sabor'.

- Siendo actor, ¿es difícil no acabar interpretando un papel?

- No, al final somos nosotros. Un actor regala mucho de sí mismo a los espectadores, poniendo de su parte. Esa generosidad se demuestra luego en la cocina, también te intentas ganar al comensal. Hay mucho amor en la cocina y en la actuación.

- ¿Tuvo que decir 'no' a algún proyecto?

- Durante el programa sí tuve que rechazar alguna cosa, estaba comprometido con 'MasterChef Celebrity'.