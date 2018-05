Tenso cara a cara entre Ferreras y Willy Toledo en directo El presentador acabó invitándole a asistir al plató LAS PROVINCIAS Miércoles, 23 mayo 2018, 13:27

Cada vez que Willy Toledo habla se crea polémica. El 22 de mayo tenía que acudir a los juzgados como imputado por un delito contra los sentimientos religiosos tras escribir en su muro de Facebook un comentario en apoyo de las actrices sevillanas encausadas por llevar en procesión una vagina. Anunció, de forma previa, que no iba a cumplir la citación judicial y acabó dando una rueda de prensa en el centro pastoral San Carlos Borromeo de Vallecas defendiendo su inocencia y aprovechó para cargar contra la democracia española.

Una vez acabó la comparecencia ante los medios de comunicación, arropado por Javier Bardem y Alberto San Juan, Toledo entró en directo en el programa de LaSexta 'Al Rojo Vivo' de Antonio Ferreras. El actor continuó su línea argumental ya mostrada con declaraciones como «me limpio el culo con esta democracia», «la justicia es absurda» y «nos gobiernan unos criminales».

La tensión aumentó de golpe cuando Willy Toledo se dirigió a Antonio Ferreras: «Tú estás legitimando indirectamente todo este fascismo encubierto diciendo que vivimos en una democracia», a lo que el presentador no dejaba de responder «España sí es una democracia». Toledo no cejó en sus declaraciones y atacó también a la cadena de Atresmedia: «Fíjate qué democracia hay que esta cadena me tiene prohibido trabajar desde hace cinco años en este país por emitir mis opiniones políticas«.

Llegado ese momento Ferreras invitó a Willy Toledo a acudir al plató en otra ocasión para defender su postura sobre la democracia en España. El actor, algo sorprendido, aceptó la propuesta.