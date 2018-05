Susanna Griso estalla con el profesor que defiende a 'La Manada': «¿Me ha llamado 'Susanita'?, lo que me faltaba» Antena 3 La periodista ha mantenido esta mañana, en 'Espejo Público', un encendido debate con Luciano Méndez LAS PROVINCIAS Jueves, 17 mayo 2018, 17:36

Susanna Griso y Luciano Méndez han mantenido un encendido debate esta mañana en 'Espejo Público'. La periodista y el profesor de la Universidad de Santiago que defiende a 'La Manada' se han enzarzado en directo después de unas palabras que el docente ha dirigido a la presentadora y que a ella no le han sentado nada bien.

Durante la videollamada con Méndez, se ha hablado de los polémicos vídeos que grabó y en los que acusaba a la víctima de 'La Manada' de «inventarse» una violación cuando «las relaciones fueron consentidas y disfrutó».

«¿Sabe lo que se me atraganta en este caso? Que llame 'tipa' a la víctima, que le preocupe el comportamiento de esta chica que se morrea previamente y no le preocupe una violación grupal», le ha dicho la presentadora del programa matinal. Tras sus palabras, Méndez se ha referido a la periodista como 'Susanita', a lo que Griso, sin poder dar crédito, le ha respondido: «¿Me ha llamado 'Susanita'?, vamos lo que me faltaba».