«Mi sueño es representar a España en Eurovisión» La niña valenciana Melani García interpretó 'Nessun Dorma' en la final que le valió el triunfo en 'La Voz Kids'. / MEDIASET «Me encantaría cantar en Les Arts», asegura la niña valenciana Melani García, flamante ganadora de 'La Voz Kids' NOELIA CAMACHO Miércoles, 16 mayo 2018, 00:35

Estoy muy emocionada, muy contenta. No me lo esperaba». Con una sonrisa en la boca, la niña valenciana Melani García hablaba ayer con LAS PROVINCIAS minutos antes de ser homenajeada por su pueblo, L'Eliana. Hacía pocas horas que su increíble interpretación de 'Nessun dorma', de la ópera 'Turandot', de Puccini, la había convertido en la flamante ganadora de 'La Voz Kids 4'. Desde que se convirtió en la concursante más joven de la edición, con tan sólo 10 años, gala a gala había demostrado su talento lírico conquistando a los 'coachs' Rosario, Antonio Orozco y Melendi, quienes no pudieron evitar girarse en las audiciones a ciegas ante una voz tan potente y poco usual en una niña. El cantante asturiano fue el elegido por Melani para que le guiase en el concurso y el lunes se mostró emocionado por el triunfo de una pequeña que, como confesó ayer a este periódico, va a invertir los 10.000 euros del premio en seguir formándose.

Para Melani, trabajar con Melendi ha sido «maravilloso». «Es muy amable, siempre está enseñándote cosas y, además, es muy alto», bromea la pequeña, quien asegura que sus contrincantes en la gala -Jeremai y Flori- «también se merecían ganar». «Ha sido una sorpresa», cuenta de nuevo entre risas.

Ha tenido la «suerte» de que Melendi viera en ella a una estrella. Por eso es quizás que ella lo eligió cuando la silla del cantante se giró para conocer a la niña que estaba detrás de esa impresionante voz. Era el debut de Melendi en el programa, ya que nunca había estado en las ediciones para los más pequeños. Ha sido llegar y besar el santo. Igual que Melani, quien ha demostrado semana a semana que su talento no tenía límites. En la final no tuvo miedo de enfrentarse a una de las grandes arias del bel canto. Emocionó a todos. Incluido el público, que ya la ha catapultado a la fama.

Sin embargo, Melani también tiene palabras de cariño para Rosario y Orozco. «Si en la televisión ya son majos, en persona mucho más. Ella es muy cariñosa y él es muy gracioso», asegura. También tiene palabras de cariño para sus compañeros de competición. «Todos cantaban muy bien», afirma.

Con una capacidad vocal impresionantes, cuenta que nunca ha estado en el Palau de les Arts de Valencia pero que le «encantaría cantar allí». ¿Su sueño? «Querría ir a Eurovisión para representar a España», dice categórica. No le da miedo quedar en una baja posición como recientemente les ha pasado a Amaia y Alfred. Ella ríe ante la pregunta y vuelve a insistir en que quiere demostrar su talento ante toda Europa. Antes de optar a ello, podrá si lo desea grabar su primer single con Universal Music.

En los últimos días ha sido habitual verla firmar autógrafos en su colegio y recibir las alabanzas de sus amigos y vecinos. «Todos están muy contentos y me han visto mucho por la tele. Me dicen cosas bonitas y me han apoyado mucho», asevera.

«Estoy muy feliz. Ha sido un sueño hecho realidad. Yo veía el programa desde casa, pensaba que sería muy bonito estar allí. Por eso me presenté», reitera. Melani García parece haber nacido para ser una de las grandes estrellas de la ópera. «Un ángel», la describe su mentor Melendi. Un talento valenciano.