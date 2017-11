Shawn Mendes arrasa en los premios MTV Europa, que en 2018 se darán en Bilbao

Luces, espectáculo y sobre todo música. Si en algo es especialista la cadena MTV es montar un buen 'show' y ayer lo volvió a demostrar en la ceremonia de los European Music Awards (EMA's) que se celebraron en el Wembley Arena de Londres y estuvieron presentados por la cantante de origen kosovar Rita Ora. Ella puso la nota de humor de la noche en un número que compartió con el alcalde de la ciudad, Sadiq Khan, al principio de la gala. El palmarés de la velada se saldó con el triunfo de Shawn Mendes, que además de interpretar sobre las tablas del escenario su éxito 'There's nothing Holdin' Me Back', regresó a casa con los galardones de 'Mejor artista' y 'Mejor Canción'.

La británica Dua Lipa demostró ser profeta en su tierra y ganó el premio a 'Mejor artista revelación', por el fulminante último año que ha tenido en lo musical. También hubo hueco para homenajear a la banda irlandesa U2, que el día anterior habían actuado en el corazón de Londres, en Trafalgar Square. Bono y los suyos recibieron el galardón 'Global Icon' por toda su trayectoria. La noche, además, estuvo trufada de actuaciones, como la de The Killers, que interpretaron por primera vez la canción 'The Man' en medio de un efecto visual de 360º, o Liam Payne, que puso al estadio de pie con 'Strip That Down'. Miguel Bosé, que no asistió, fue reconocido como 'Mejor artista español de 2017'.

En 2018 Bilbao recogerá el testigo de Londres como ciudad organizadora de los EMA's. Será la tercera vez que la cadena fije su sede en España tras Barcelona (2002) y Madrid (2010). Ello supondrá para Bilbao una gran repercusión internacional, ya que la cita tiene una audiencia potencial de 500 millones de espectadores en los 134 países en los que se emite.