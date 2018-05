«Seguimos teniendo las mismas ganas de hacer el payaso» Ángel Martín y Patricia Conde, al frente de 'Wifileaks'. / LP Ángel Martín y Patricia Conde explican hoy en Espai Rambleta cómo está resultando su regreso a televisión, esta vez con el programa 'Wifileaks' MIKEL LABASTIDA Valencia Viernes, 11 mayo 2018, 10:28

Es imposible ver a Ángel Martín y Patricia Conde en una mesa y no recordar aquellos tiempos en que destripaban todo lo que pasaba en las distintas cadenas de televisión. ¿Y nunca se les escapa hablar de Telecinco cuando se ven juntos en un plató? «De momento no ha pasado. Patricia tiene una especie de detonador debajo de mi silla y ya me ha avisado de que si se me escapa algo igual morimos». Así de tajante responde el humorista a esta cuestión, aunque enseguida rebaja el tono. «Sé que en cuanto me relaje un poco se me escapará algo y me meteré en jardines», añade.

Y es que Martín reconoce que aún no está del todo suelto en su nueva andadura televisiva. Llegaron a #0, el canal de Movistar, hace unas semanas para conducir 'Wifileaks: noticias del futuro', un espacio diario (a las 20.30 horas) en el que repasan las noticias más relevantes relacionadas con la innovación y la tecnología, eso sí, con su particular humor.

«Cuando llevas treinta programas estás aún probando, pensando en las cosas que no te terminan de convencer y buscando lo que mejor funciona. Ojalá llevásemos 1.000 programas, que ya está todo engrasado, ya sabes cómo va todo y la casa está construida. Ahora, con 'Wifileaks', estamos construyendo las paredes», explica Martín, que además de presentador es guionista del nuevo espacio.

1.010 programas exactamente grabaron de 'Sé lo que hicisteis...', el proyecto que unió a Martín y Conde en la tele y con el que lograron uno de los éxitos más sonados que ha tenido La Sexta. «Me recuerda a los inicios de aquel otro programa en la libertad a la hora de crear los guiones, es muy parecido. Tiene que ver con la ausencia de presiones externas. En #0 buscan un contenido de autor, no tratan de hacer una churrería de programas y eso se nota», rememora Martín.

'Sé lo que hicisteis...' casi murió de éxito. Fue tanto el ruido que hizo que alcanzó un tope y hubo que echar el cierre. Después Ángel Martín y Patricia Conde emprendieron proyectos cada uno por su cuenta. Él pasó, por ejemplo, por La 2 para estar al frente de 'Órbita Laika' y ella llegó a fichar por Mediaset, paradojas del destino.

Ahora se han reencontrado. Y el tiempo parece que no ha cambiado la complicidad que existe entre ellos. «No es lo mismo tener 30 que 40 y no es lo mismo trabajar con alguien por primera vez que repetir con quien conoces bien y compartes códigos. Entonces al final este reencuentro es más guay, todo es más sencillo, tenemos más herramientas y nos sentimos más maduros», ratifica Martín.

«Seguimos teniendo las mismas ganas de hacer el payaso». Así de enérgico se muestra respecto a este regreso. De esto hablará, junto con Patricia Conde, en Espai Rambleta, a las 20 horas, donde son protagonistas de una 'Factoría: La importancia de la risa'. Los dos repasarán sus carreras, recordarán sus grandes éxitos y explicarán cómo está resultando su nuevo proyecto común.

Un tono único

Ángel Martín tiene claro que un espacio como 'Wifileaks' solo se puede realizar hoy en día en una plataforma como #0. «Actualmente con la gestión que hay en las generalistas ningún espacio tiene un tono como el nuestro, o 'La Resistencia' o 'Ilustres Ignorantes'», explica. ¿Pero qué se hace en este programa que no podría verse en otra emisora? «Para empezar el tono. Es inviable en ninguna otra cadena. En Cero hay otro programa, 'La Resistencia', que utiliza un lenguaje más canalla, pero esto en otros canales es imposible. Pasa mucho, llaman a gente que les hace gracia pero les piden proyectos que no tienen nada que ver. #0 te pide que hagas lo que sabes, con tu lenguaje, a tu ritmo y con tus tiempos», expone. Y en ese intento andan ambos.