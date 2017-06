Ronaldo sobre sus fiestas: «La gente no tiene ni idea de lo buenas que eran» El futbolista brasileño acude a 'El Hormiguero' donde reconoce que tan sólo llegó tarde a dos de sus entrenamientos LAS PROVINCIAS Miércoles, 7 junio 2017, 12:18

Ronaldo Nazario acudió el martes a 'El Hormiguero' por una buena causa: presentar 'Corazón Classic Match 2017 Latidos por África', el partido que enfrentará el próximo 11 de junio en el estadio Santiago Bernabéu al Real Madrid Leyendas y a la A.S. Roma Legends.

En la entrevista, Pablo Motos le preguntó por su trayectoria profesional y por sus comentadas fiestas cuando era jugador del Real Madrid. "En la historia no sólo han quedado tus goles, también se recuerdan tus fiestas", le dijo el presentador. "Sí, la gente se lo imagina, pero no tienen ni idea de lo buenas que eran", afirmó el futbolista entre risas.

Además, Ronaldo contó que Florentino le echaba "muchas broncas": "Un día, me llamó y me dijo que me quedara en casa, como hacía Figo. Yo le dije que si tuviera la mujer que tiene Figo, me quedaría en casa todos los días".

Por último, y a pesar de sus míticas juergas, el deportista reconoció que sólo llegó tarde a dos entrenamientos (y en la misma semana): "La primera vez me echaron la bronca y me dijeron que me multarían, y lo hicieron. La segunda vez, antes de que me dijeran nada, yo pedí: 'O la multa, o la bronca. ¡Con las dos no puedo!", confesó arrancando las risas del público.