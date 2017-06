Risto Mejide y Andreu Buenafuente, enfrentados por Laura Escanes El publicista se enfada por las parodias de 'Homo Zapping', programa que produce el periodista, sobre la diferencia de edad con su mujer LAS PROVINCIAS Martes, 13 junio 2017, 16:30

Gran enfado de Risto Mejide con Andreu Buenafuente, y todo después de las parodias de 'Homo Zapping', programa que produce el periodista, sobre la diferencia de edad entre el publicista y su actual mujer, Laura Escanes.

Mejide se pregunta en un artículo publicado en El Periódico de Cataluña titulado 'Ríete Buenafuente' los motivos por los que no ve con buenos ojos esa diferencia de edad: "Han sido varios los chistes y comentarios sobre mi relación en programas producidos por ti, que no voy a reproducir aquí porque no hace ni falta. Tú sabes perfectamente cuáles, cuándo y tú sabrás el porqué".

"Siempre he pensado que lo que ocurriera entre dos seres humanos mayores de edad y de mutuo consentimiento, era, es y siempre será sagrado", prosigue.

Por último, el publicista ha hablado de mensajes que ha recibido de parejas cuya diferencia de edad es similar a la que él tiene con Escanes. "Todos son tan reales que hasta duele leerlos, cuando quieras te paso sus mails para que puedas reírte de todos ellos en su cara. Y entonces, si puedes, les explicas el daño al que estás contribuyendo tú y la gente como tú haciendo mofa de una pareja por su diferencia de edad en los medios de comunicación. Mucho ha tenido que pasar para que en este país no esté bien visto criticar públicamente a parejas del mismo sexo, o de distinto color de piel. Enseguida son tachados de homófobos o de racistas. A que sí. Sin embargo, parece que todavía quedan edadistas que no entienden que el mismo derecho a vivir su amor como les dé la gana lo tienen las parejas de distinta edad".

Buenafuente responde

Andreu Buenafuente ha respondido a Risto Mejide en su programa de #0 Late Motiv. "Yo no tengo ninguna guerra. Entiendo por guerra cuando dos se quieren dar de hostias hasta aniquilarse y yo no tengo esa intención", ha comenzado. "Parece que Risto se ha molestado por las bromas con la diferencia de edad de su mujer, que es un hecho, y es cierto: hemos hecho humor", ha proseguido.

#LateMotiv251. “Nos queremos reír Risto. De ti y de mí y de todo, pero no por hacerte daño a ti o a tu mujer, sino por hacer humor”. pic.twitter.com/ybtp4Sgc7c — Late Motiv (@LateMotivCero) 12 de junio de 2017

"Nos queremos reír, Risto. De ti y de mí y de todo, pero no por hacerte daño a ti o a tu mujer, sino por hacer humor. Es que yo trabajo de esto", ha continuado para insistir a Mejide que acudiera junto a Laura Escanes a 'Late Motiv' para hablar del amor.