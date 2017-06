'Supervivientes 2017' | La reacción de Bigote Arrocet al enterarse de los problemas de salud de María Teresa Campos Telecinco.es La hija de la presentadora, Terelu Campos, cuenta que el reencuentro entre la pareja fue «muy emotivo» LAS PROVINCIAS Lunes, 26 junio 2017, 11:05

Edmundo 'Bigote' Arrocet ya se ha enterado de la isquemia cerebral que sufrió su pareja, María Teresa Campos, mientras él se encontraba participando en 'Supervivientes'. Fue la hija de la periodista, Terelu Campos, la que desveló cuál fue la reacción del humorista cuando conoció los problemas de salud por los que está pasando su compañera.

"Nos dijo que se le había quedado un nudo en el estómago", contó la hija de la presentadora en 'Sálvame'. Fue la propia María Teresa Campos la que se encargó de poner al corriente de la situación a su pareja, del mismo modo que fue ella quien decidió que no se informara al cómico de lo ocurrido mientras se encontraba en el reality de Telecinco.

"No es que haya montado una bronca, pero cuando menos le ha sorprendido muchísimo. No sé si lo ha entendido o se ha aguantado, pero hubiese preferido saberlo", contaba Terelu Campos. Además, la hija de la periodista dio detalles de cómo había sido el reencuentro entre ambos: "Lo que me transmitieron fue que ha sido muy emotivo. Se dieron un abrazo inmenso".

María Teresa Campos fue ingresada el pasado mes de mayo en la Fundación Jiménez Díaz tras sufrir una isquemia cerebral. Al parecer, la periodista sufrió un mareo tras ducharse mientras se arreglaba para acudir a un evento. "Se dio cuenta ella. Se levantó mareada y perdió la visión de un ojo. La chica llamó a Gustavo porque no nos localizaba a nosotros. Y menos mal, porque por suerte se ha cogido a tiempo gracias a eso", contó su otra hija, Carmen Borrego, en ese momento. Días después, la presentadora recibió el alta, aunque los médicos le han recomendado que se mantenga tranquila.