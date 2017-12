«Me queda mucho por hacer» La presentadora Anne Igartiburu. Anne Igartiburu cumple hoy 20 años saludando a la audiencia de 'Corazón' (TVE) con el ya mítico 'hola corazones'.«Si me ofrecen presentar 'OT' intentaré hacerlo lo mejor posible» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 5 diciembre 2017, 16:03

La relación de Anne Igartiburu con TVE ha estado marcada por el número siete. Hace 20 años, el 7 del 7 de 1997, en el plató número 7 de la cadena pública y a sus 27 años, tomó las riendas de 'Corazón'. El programa de crónica social más veterano de la televisión en España iba a emitirse en principio durante los meses de julio y agosto, pero funcionó. «Fue un gran invento porque ahí seguimos», valora la presentadora.

- Estos 20 años han sido el verano más largo de su vida.

- Todo iba a ser para un par de meses, y sí, ha sido un verano tan largo que ha marcado casi toda mi vida profesional.

- Y eso que al principio no era su formato favorito.

- Yo hacía mucho entretenimiento, me gustaba la música y venía de hacer otras cosas en el País Vasco. No sé si todavía sigue pasando, pero me enteré de que iba a presentar 'Corazón' un día en los pasillos; lo daban por hecho y yo no tenía ni idea. Pero fue un gran invento porque ahí seguimos.

- 'Saber y Ganar' también cumplió 20 años hace poco. ¿Lo discreto y riguroso aguanta mejor en televisión?

- Bueno, son formatos diferentes y quizá sea una casualidad. Normalmente, los 'prime times' tienen un número contado de programas... Sea como fuere, los dos nos mantenemos.

- ¿No le habrá confesado Jordi Hurtado la receta de la inmortalidad?

- (Carcajada) Sería genial, pero no.

- ¿Le marea un poco la cifra?

- Como vivo mucho al día, siempre tengo la sensación de que no todo es para siempre, como en la vida en general, así que lo disfruto y siento que me queda mucho por hacer. Además, la crónica social evoluciona mucho.

- ¿Se ve presentando 'Corazón' otros 20 años?

- ¡Qué pregunta! No lo sé, he dejado siempre que las cosas vayan llegando. En este caso ha habido una continuidad y la he aceptado... Pero 20 años más... ¡tengo 48! En el plazo corto voy a seguir en televisión porque es lo que me gusta. Y si la cadena quiere que lo combine con otro tipo de registros, pues fenómeno.

- TVE anda buscando presentador para 'Operación Triunfo'...

- Yo viví algo parecido con 'Mira quién baila' y fue impresionante. Si me lo proponen, daré las gracias e intentaré hacerlo lo mejor posible. Y si no, lo veré desde casa porque soy una gran seguidora del concurso.

- Isabel Preysler es la madrina de su programa. ¿Hay personajes que funcionan mejor?

- Sí, ella funciona muy bien, como Antonio Banderas o la duquesa de Alba cuando vivía. Lo que nos pasa con Isabel es que es muy amiga de la directora del programa y es un personaje poco habitual para según qué cosas.

Germánica en el trabajo

- Sus compañeros dicen que es usted muy germánica...

- Buena apreciación; si dicen que soy germánica, lo seré. Es cierto que tomo riesgos pero no demasiados, siempre siento que hago lo que tengo que hacer. Soy muy ordenada, cuidadosa, y cumplo lo que se espera de mí.

- ¿Cómo ve la situación actual de TVE?

- Estamos expectantes todos. Que la situación económica mejore supondrá que habrá más medios y recursos, no solo para poder hacer formatos que nos apetezcan, sino para tener más personal. TVE se ha ido mermando poco a poco con los EREs y las jubilaciones anticipadas y es buen momento para recuperar la ilusión.

- Con su nuevo hijo vuelve a tener la casa llena de ruido.

- Me hace mucha ilusión. Ahora reina el bullicio en mi casa, y eso es bueno. Los niños y los proyectos en pareja siempre son muestra de que estás vivo.

- ¿Este año tocan por fin vacaciones de verano?

- Nos iremos unos días a Granada, porque es mi segunda tierra ahora y la adoro (su pareja, Pablo Heras-Casado, es de allí), y también visitaremos Euskadi.