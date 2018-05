«El pueblo es un mundo sabio» El actor que da vida al popular Amador en 'La que se avecina' dice que su peor experiencia en la serie fue recolectar miel de una colmena. / TVE Pablo Chiapella recorre los núcleos más pequeños del país en 'El Paisano', el nuevo programa de TVE para los viernes. «Va a generar cierta envidia, viven como Dios» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 18 mayo 2018, 00:38

Si Jesús Calleja llega a los pueblos de 'Volando voy' (Cuatro) a los mandos de un helicóptero, el viaje rural de Pablo Chiapella (Albacete, 1976) ha sido algo más modesto: a bordo de un Jeep de los años 80 y a través de carreteras comarcales. El actor, conocido por su papel de Amador en 'La que se avecina' (Telecinco), debuta como presentador en TVE con 'El Paisano' (se estrena esta noche, a partir de las 22.10 horas), un viaje por los pueblos más pequeños de nuestro país, siempre de menos de mil habitantes, en los que convivirá con sus gentes durante 48 horas. Para despedirse, ya como un vecino más, realizará un monólogo en la plaza mayor sobre la localidad y sus historias y también confesará qué es lo que ha aprendido de ellos.

«Hay una diferencia básica con el programa de Calleja, sin hacer de menos a nadie. Él lleva una nueva tecnología al pueblo, pero nosotros no venimos a enseñar nada, sino a que nos enseñen; que nos cuenten qué es lo que tienen y lo que a nosotros nos falta. Vamos abiertos a que los habitantes sean los que nos abran los ojos. El pueblo es un mundo sabio», explica Chiapella a este periódico, metido en el papel de un moderno José Antonio Labordeta y su mítico 'Un país en la mochila'.

La primera parada de este viaje será Burgui (Navarra), en pleno valle del Roncal, donde Chiapella aprenderá a esquiar sin nieve o a hacer esculturas con motosierra. También pasará por Cofrentes, Almonaster La Real (Huelva), Canillas de Aceituno (Málaga), Calabardina (Murcia), Sotés (La Rioja), Torrellas (Zaragoza), Tazones (Asturias), Artenara (Gran Canaria), La Alberca (Salamanca), Motilleja (Albacete) o Sardiñeiro de Abaixo (A Coruña). Una selección que sirva para «mostrar la gran diversidad de los pueblos, adentrarnos en los pequeños detalles y las anécdotas de sus habitantes con sensibilidad y en tono de humor», añade Toni Sevilla, director de Contenidos de TVE.

«Para mí ha supuesto conectar con mis orígenes y con mi infancia»

Comidas de cinco platos

El título del programa también está claro. «Me siento como un paisano desde el minuto uno que llego, pero esto es mérito de los lugareños. Esta sensación es más familiar para la gente que ha tenido la suerte de tener un pueblo de pequeño, porque si sueltas a un urbanita por ahí se puede sorprender un poco. Para mí, que lo llevaba dentro, ha sido conectar con mis orígenes y con mi infancia. El programa lo grabamos en 48 horas, pero parece que han sido dos semanas porque ya conoces a todos».

- Van a dar ganas de volver al pueblo.

- Te aseguro que sí va a generar cierta envidia. Cuando hemos estado en cada uno de los sitios siempre he pensado: '¿qué narices hago viviendo en ese agujero llamado ciudad?'. Sobre todo viendo cómo pasan del reloj, cómo disfrutan de la amistad... Viven como Dios.

Entre las aventuras que experimentaron, el actor confiesa que lo peor ha sido recolectar miel de una colmena, «y eso que mi padre era apicultor, pero les tengo pánico. También he montado en dromedario, he hecho rafting, me ha picado un cangrejo... Pero en ningún momento he temido por mi vida (risas). Adonde vamos nos quieren tanto que es imposible hacer la 'operación bikini'. Te ofrecen comidas de cinco platos, luego el té con las pastas... Es tal la generosidad que es imposible decir que no».