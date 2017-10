Patricia Montero vive su momento más duro en 'MasterChef Celebrity' Patricia Montero, concursante de la segunda edición de 'MasterChef Celebrity'. / La 1 La humorista Silvia Abril se convierte en la nueva expulsada del concurso de cocina LAS PROVINCIAS Miércoles, 11 octubre 2017, 13:58

Patricia Montero se convirtió el martes en una de las protagonistas de la segunda edición de 'MasterChef Celebrity'. Y es que, la relación la joven y el jurado del programa es cada vez más tensa.

La actriz y colaboradora de 'El Hormiguero' no entendía muy bien las críticas que el jurado le hacía sobre sus platos y fue en la prueba de exterior cuando le comentaron que le faltaba fuerza. Ella apostilló que "para mí rendirse es dejar de trabajar y no lo he hecho, es que no he parado".

Montero recibió varias llamadas de atención del jurado a lo largo del programa, e incluso en la prueba de eliminación Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nájera y Pepe Rodríguez le recriminaron poca actitud y falta de humildad en las cocinas. "Creo que han sido excesivamente duros porque no creo que me falte humildad actitud", contestó ella.

La tensión continuó cuando Patricia presentó al jurado su plato, un "batiburrillo" de ingredientes. "El espárrago está sin pelar, con toda la piel", le recriminaron para recordarle que tenía que aceptar las críticas. "Quiero oír 'me he equivocado", le dijo Pepe Rodríguez. Unas palabras que culminó Samantha Vallejo-Nájera añadiendo: "Te hace falta un poco de humildad en la cocina, y eso lo valoramos mucho".

Montero se unió a Silvia Abril como posibles expulsadas de la noche. Finalmente, la actriz se quedó, al menos durante una semana más, y la humorista y pareja de Buenafuente colgó su delantal.