'Patria' amplía sus fronteras El escritor Fernando Aramburu y el cineasta Aitor Gabilondo. HBO producirá la adaptación del 'best-seller' de Fernando Aramburu para convertirlo, de la mano de Aitor Gabilondo ('El Príncipe', 'Allí Abajo'), en su primera serie original española MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 22 septiembre 2017, 01:12

Un guionista de fama y una novela que ha sido un éxito editorial y social. A la ecuación sólo le faltaba, hasta ayer, una cadena que quisiera llevarla a la televisión. Finalmente, el gigante estadounidense HBO producirá la adaptación de 'Patria', el 'best-seller' de Fernando Aramburu publicado en 2016 que disecciona el impacto de ETA en la sociedad vasca. Como ya informó este periódico en enero, el encargado de escribir y dirigir la serie será Aitor Gabilondo (San Sebastián, 1974), que llevaba meses intentado dar salida a este proyecto y al que le avalan en la pequeña pantalla ficciones como 'El comisario', 'El Príncipe' (ambas de Telecinco) y 'Allí Abajo' (Antena 3).

Con el cierre del acuerdo, 'Patria' se convertirá en la primera serie de producción original española que lleve en su catálogo la HBO, algo que se produce casi un año después de su desembarco en nuestro país (noviembre de 2016). La idea de Gabilondo es que la trama no se alargue innecesariamente en varias temporadas y tenga un final cerrado tras «unos cuantos capítulos». Además, por deseo del propio autor, Aramburu no intervendrá en dicha adaptación. Esos son los detalles que se conocen hasta el momento, ya que la cadena aún no confirma fechas de inicio de rodaje ni de estreno. «No podemos dar más detalles porque estamos aún en una fase preliminar», avanzan desde la compañía.

«La HBO es un lugar donde a todos los que tienen una historia que contar les gustaría estar. Estoy convencido de que es el mejor sitio donde puede contarse esta historia única y conmovedora», declaraba ayer el guionista vasco a la revista 'Variety'. «Nosotros compartimos la pasión y la visión que tiene Aitor por desarrollar esta serie, estamos encantados de trabajar con él en su desarrollo», añadía Miguel Salvat, máximo responsable de la programación del canal en España.

Una pasión que a Gabilondo le nació cuando el libro, que va por su vigésima edición y ha vendido 400.000 ejemplares, cayó en sus manos. «Fue una catarsis, veía en él personajes y realidades que había experimentado en primera persona, como tantos otros de nosotros. Y me entró una especie de necesidad vital de llevar esa novela a la pantalla», confiesa.

Producción europea

Detrás de esta operación se encuentra la necesidad de la HBO de cumplir con su cuota de producción en Europa, que podría fijarse por Ley en el 20% de su catálogo si la nueva Directiva Audivisual propuesta por la Comisión Europea sale adelante en 2018. A los mandos del proyecto también se encuentra Mediaset, que posee el 40% de la productora de Gabilondo, Alea Media, y los derechos de adaptación de 'Patria'.

No es el primer contacto de Gabilondo con el mundo de la literatura. El productor guipuzcoano trabaja actualmente codo con codo con el escritor Manuel Rivas en la serie 'Vivir sin permiso'. Una historia centrada en el ocaso de Nemo Bandeira, un capo del narcotráfico gallego que interpreta José Coronado, y que actualmente se rueda en Pontevedra para emitirse en Telecinco.