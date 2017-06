«Parece la final de la Champions» Doscientos participantes han superado la criba de unas exigentes pruebas físicas de fuerza y agilidad para entrar en el concurso. / r. c. Antena 3 estrena 'Ninja Warrior', un concurso de origen japonés con la vitola de ser el más exigente del mundo.Al frente, Arturo Valls, Pilar Rubio y Manolo Lama MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 9 junio 2017, 00:31

Nadie dijo que el camino del guerrero fuera sencillo. Solo uno de cada cuatro participantes llega a la final del concurso más exigente de la televisión actual, 'Ninja Warrior', que esta noche llega a España de la mano de Antena 3 (a partir de las 22.00 horas). Estrenado por primera vez en Japón en 1997 con el título de 'Sasuke' (apellido de un histórico ninja), los doscientos valientes que han superado el 'casting' -hay bomberos, medallistas olímpicos, patinadores y hasta neurocirujanos- deberán enfrentarse a un circuito de pruebas físicas de agilidad y fuerza que descartarán a la mayoría de ellos. Al frente de este formato están Arturo Valls, que ejercerá de presentador junto a Pilar Rubio, y Manolo Lama, como narrador.

«Ha sido una experiencia divertidísima porque a mí la narración deportiva me gustaba desde pequeño. Ahora me he visto de repente al lado de Manolo Lama y lo hemos pasado bomba. Esto al final no deja de ser un evento deportivo, pero con mucho espectáculo y caídas... Y lo mío son las caídas (risas). Había momentos que parecían propios de una final de Champions; el público gritaba cuando un participante no enganchaba una anilla, como un balón al palo», explicó ayer Arturo Valls a este periódico. El presentador habitual de las tardes de Antena 3, donde conduce 'Ahora Caigo', regresa al 'prime time' televisivo después de haber probado suerte en la franja de máxima audiencia con 'Me resbala' en 2015, un formato que también volverá «próximamente» a la parrilla de la cadena de Atresmedia. «La trampilla de 'Ahora Caigo' la probé para sentir lo mismo que los concursantes, y en esta ocasión también hemos probado el circuito... Pero no voy a desvelar en qué condiciones ni con qué ropa, ahí lo dejo», añade Valls. En cuanto al nivel de los participantes, el presentador valenciano lo tiene claro. «Es increíble que, con la fama que tenemos los españoles de siesta, paella y fiesta, la media de nuestros concursantes ha sido la más alta de todos los 'Ninja Warriors' que se hacen en Europa. Se nota que hemos cogido con ganas la moda de ir al gimnasio. Creo que un auténtico guerrero ninja no debe destacar en nada pero ser muy completo, y aquí hemos visto muchos participantes musculados que luego no dosificaban las fuerzas», aclara.

«Escenario de locura»

Para el montaje del plató, situado en el interior del polideportivo Madrid Arena, se utilizaron 315 toneladas de material repartidos en los 10.000 metros cuadrados del recinto. Todo para levantar un circuito compuesto por treinta obstáculos y doce piscinas con 250.000 litros de agua. «El escenario es muy espectacular, va a seducir a mucha gente porque el montaje ha sido una locura, con el público muy pegado a las pruebas. Tiene esa esencia de los grandes programas que se hacían en los años noventa, pero esta vez sin vaquillas», añade Valls.

Después de cuatro programas en los que los concursantes competirán en grupos de 50, los que hayan superado las pruebas se enfrentarán en la final al 'monte Midoriyama', un desafío que consiste en trepar 22 metros por una cuerda con la única ayuda de las manos. Aquel que lo consiga completar en menos tiempo se alzará con el título de primer 'Ninja Warrior' de España, 30.000 euros y un viaje a Japón. Además, claro, del honor del guerrero.