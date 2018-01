«Éste es un país de artistas y delincuentes», dice Risto Edurne, Santi Millán, Risto Mejide, Jorge Javier Vázquez y Eva Hache. / telecinco Telecinco reclama su lugar en los 'talent shows' y estrena esta noche la tercera entrega de 'Got Talent España'.Mejide, Edurne, Jorge Javier y Eva Hache repiten como jurados, conducidos por Santi Millán MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Miércoles, 17 enero 2018, 00:20

Después de nueve ediciones de 'Operación Triunfo', cinco de 'La Voz' o tres de 'Factor X', entre otros formatos, cabría preguntar si queda alguien con cierto talento en nuestro país que no haya desfilado por el plató de algún concurso televisivo. «Todavía hay gente que se pregunta eso. Este es un país de artistas y delincuentes. Los segundos están todos los días en los informativos, los primeros, en este programa». Así de tajante responde el publicista Risto Mejide a la cuestión. Él volverá a ejercer a partir de esta noche (22.30 horas) como jurado de 'Got Talent España' en la tercera temporada del 'talent show' de Telecinco. Repite en el puesto junto a la cantante Edurne, el presentador Jorge Javier Vázquez y la humorista Eva Hache, mientras que el actor Santi Millán desempeñará de nuevo el rol de maestro de ceremonias.

La cadena de Mediaset ha forzado máquinas para poder estrenar el programa en un momento en el que 'OT' se ha convertido en el rey de la parrilla y su principal rival, Antena 3, le adelanta por la derecha después de once meses consecutivos de liderato (en lo que llevamos de enero, el canal de Atresmedia supera en siete décimas a Telecinco, con un 'share' del 12,5% de media). Por eso habrá doble entrega también este viernes, contra 'Tu cara me suena'.

En su segunda edición, 'Got Talent' promedió cada noche 2.762.000 espectadores (un 20% de cuota de pantalla), más de lo que reúnen los 'triunfitos' lunes tras lunes. Pero las audiencias ya no son las mismas que las de hace un año y ahora liderar el 'prime time' sale más barato.

El plató será testigo de 300 actuaciones de cantantes, músicos, contorsionistas, bailarines y cómicos, de un total de 6.000 aspirantes que se apuntaron al 'casting'. «El programa sigue estando muy vivo; las personas que han pasado por esta edición nos han removido por dentro, ¡ojo!, tanto para bien como para mal. Las actuaciones han provocado debates apasionados entre los miembros del jurado», confiesa Jorge Javier Vázquez, que acaba de conocer lo que es subirse a un escenario a cantar y enfrentarse al público después de estrenar y protagonizar el pasado lunes el musical 'Grandes éxitos'.

Como muestra de la diversidad de perfiles que desfilarán por 'Got Talent', esta noche un cocinero chino ejecutará una versión muy particular de un tema de Alejandro Sanz, dos hermanas patinadoras intentarán un número arriesgado y una pareja de ancianos bailarán un chotis acrobático. «Hay pocos trabajos que te pongan la piel de gallina como ser juez en este programa -explica Eva Hache-. 'Got Talent' es entretenimiento y cosquillas».

Final polémica

Sin embargo, pese a lo espectacular de algunos números, la edición pasada acabó con polémica por la victoria de Antonio Garrido 'El Tekila', un excéntrico bailarín extremeño para el que Risto Mejide pidió irónicamente al público que le votara, ya que no le consideraba digno de la final. Los usuarios de Forocoches, una página muy popular en internet, se hicieron eco de la demanda y comenzaron a votar en masa para gastar una broma a la cadena. «No ha sido culpa tuya, la culpa es del resto del jurado que te ha aupado hasta la final», le lanzó el publicista antes de abandonar el plató. Un año después, el trono vuelve a estar en juego.