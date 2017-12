Reparto de temas y canciones de la Gala 8 de OT (18 de diciembre) La gala comenzará con la interpretación coral de 'Shake it off', de Taylor Swift LAS PROVINCIAS Miércoles, 13 diciembre 2017, 12:42

La Gala 8 de Operación Triunfo 2017, que se celebrará el lunes 18 de diciembre, permitirá ver por primera vez desde que empezó el concurso a todos los concursantes interpretar canciones en solitario. La gala comenzará con la interpretación coral de "Shake it off", de Taylor Swift para, a continuación, poder escuchar el resto de temas que cantarán individualmente.

Reparto de canciones de la Gala 8 Ana Guerra: Sax, de Fleur East Agoney: Je suis venu te dire, de Serge Gainsbourg Amaia: Me conformo, de Marisol. Miriam: I wanna dance with somebody, de Withney Houston Nerea: Superstar, de Marta Sánchez Aitana: Chasing Pavements, de Adele Alfred: Vete de mí, de Bola de nieve Roi, Versace on the floor, de Bruno Mars Cepeda: Vencer al amor, de India Martínez Raoul: Every breath you take, de Police

Los nominados, Cepeda y Raoul, han sido los únicos que han podido elegir, como sucede siempre con los que pueden quedarse fuera, el tema que cantarán.

Cepeda ya está más que acostumbrado a las nominaciones... Cuatro lleva y tres consecutivas. Esta vez se ha decantado por un tema de India Martínez, "Vencer al amor".

Y Raoul tiene que sobreponerse al palo de estar nominado, que lo lleva francamente mal las primeras horas, e interpretar "Every breath you take" de Police de maravilla si quiere quedarse más semanas en la Academia. No hará la versión clásica si no que se queda con la de Hanna Houston.

A Ana Guerra le tocará moverse por todo el plató cantando "Sax" de Fleur East...¡ya puede intentar mejorar su fondo porque va a necesitar aire durante su actuación!

Agoney tendrá que cantar en otro idioma. El inglés ya lo domina, pero veremos qué tal se le da el francés. Cantará "Je suis venu te dire", de Serge Gainsbourg.

Amaia está feliz y contenta a más no poder. Ya lo vimos antes de que se estrenara el programa. Sus referentes musicales eran los Beatles (ya le tocó un tema de ellos, esta última gala interpretó "Across the Universe") y Marisol. En la Gala 8 cantará "Me conformo".

Miriam ha conseguido por fin transmitir cuando canta. Así que los profesores dejan en sus manos uno de los temas más importantes de la carrera de Withney Houston, "I wanna dance with somebody".

Nerea también tiene un tema de diva. En este caso española. Marta Sánchez era la artista que cantaba "Superstar".

Aitana soñaba con cantar algo de Adele y le ha tocado el gordo de Navidad antes del 22 de diciembre con el tema 'Chasing Pavements'.

A Alfred le ha tocado el tema más antiguo de todos. Sencillo y elegante. Lo que a él más le gusta. "Vete de mí" de Bola de nieve

Y a Roi le tocará el artista del momento, Bruno Mars...¿Quién no ha escuchado "Versace on the floor"?