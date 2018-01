Operación Triunfo ya tiene a sus cuatro primeros finalistas Un momento de la gala 11 de Operación Triunfo 2017. Amaia, Miriam, Alfred y Aitana se lo jugarán todo en la final R. D. Martes, 16 enero 2018, 02:12

Operación Triunfo 2017 ya tiene a cuatro finalistas: Amaia, Miriam, Alfred y Aitana. El quinto lo elegirá el público en una próxima gala. Comienza la recta final de OT. Este lunes, TVE emitió la gala 11 de su 'talent show'. En una emocionante velada en la que Roi y Ana Guerra se jugaban la continuidad en el concurso como nominados de la noche. Para calentar el desenlace, la cadena pública había decidido cambiar algunas de las reglas del concurso que dan más poder al jurado. Entre las principales, los concursantes pierden la posibilidad de salvar a un compañero nominado, como sucedía hasta ahora

Todos los concursantes actuaron en solitario, pero también hubo un trío -Amaia, Aitana y Agoney- y un dúo -Alfred y Miriam-. Además, Abraham Mateo fue el artista invitado en esta ocasión y se subió al escenario para interpretar su último single 'Loco enamorado'.

Roi escogió la canción de Bryan Adams 'Heaven', mientras que Ana Guerra se decantó por 'Por debajo de la mesa', de Luis Miguel. Amaia interpretó 'Love on the brain' de Rihanna; Agoney, 'Eloise' de Tino Casal; Aitana, 'Procuro olvidarte' de Alejandro Fernández; Alfred, 'Sign of the times' de Harry Styles; y Miriam, 'What about us' de Pink. Además, Agoney, Aitana y Amaia cantaron juntos la versión de Love of Lesbian y Zahara de la canción de Nacha Pop 'Lucha de gigantes'; y Alfred y Miriam cantaron a dúo 'Cuando duermes', de Cómplices.

El próximo 5 de febrero 'Operación Triunfo' celebrará su gran final en TVE.