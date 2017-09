«Odio que nos llamen 'gallinero'» Inés Ballester conduce esta tertulia de mujeres que TVE emite al mediodía. / R. C. Inés Ballester conduce 'Amigas y conocidas', la tertulia de TVEque reúne a seis mujeres para comentar la actualidad. «Somos muy amigas y damos mucha guerra» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:19

Aunque a veces salten chispas, las tertulianas de 'Amigas y conocidas', el programa de actualidad de TVE (lunes a viernes, a partir de las 12.30 horas), se llevan bien detrás de las cámaras. O al menos así lo asegura la jefa del cotarro, Inés Ballester (Burriana, Castellón, 1958), la presentadora, que cada día se empeña en moderar un debate protagonizado exclusivamente por mujeres. «No todo es perfecto ni tampoco quiero llegar a la cama con ellas».

- ¿También son amigas fuera del plató?

- Somos muy amigas y damos mucha guerra... ¡No te puedo contar más porque tenemos cada historia! Salimos mucho y somos muy pesadas en nuestro grupo de WhatsApp pasándonos fotos. Fíjate que Paloma Gómez Borrero y Cristina Almeida estaban muy unidas, con lo distintas que eran. Este programa tiene magia, Isabel San Sebastián y Luz Sánchez-Mellado, que escriben en medios rivales, se llevan fenomenal.

- No siempre es fácil en un grupo de trabajo.

- No todo es perfecto ni tampoco quiero llegar a la cama con ellas (risas). Con que me respeten y que me hagan caso cuando las mande callar me conformo.

- ¿Ha habido algún incendio pese a la amistad?

- Casi todos los días. Pero mi papel es apagar los fuegos, que se entienda a todas en casa, que les dejemos terminar sus argumentos porque a veces todas quieren hablar. Sobre todo poner en valor las miradas distintas que tenemos cada una. Pero por cualquier cosa peleamos, ya sea el poliamor o el Toro de la Vega.

- ¿A quién le gustaría tener en su mesa?

- A muchísimas, me encantaría tener a la reina Letizia o a Isabel Allende, a quien ya hemos tenido alguna vez y transmite mucha energía. Aunque parezca que siempre somos las mismas, hemos ido cambiando el perfil, porque al principio estaban Alba Carrillo o Teresa Bueyes. Nos dimos cuenta de que queríamos gente que tuviera voz propia y que se mojaran, que sepan aguantar las críticas.

- ¿Recibe llamadas de personas que quieren incorporarse?

- Por supuesto, es un programa muy apetecible, pero solo cabemos cinco en el plató y queremos tener un flujo constante de veinte tertulianas que vayan rotando.

- ¿Cree que los hombres también se interesan por su programa?

- Hay más espectadoras mujeres, pero sé que también interesa a los hombres. Solo que por el horario ellas son mayoría viendo el programa.

- ¿Recibiría algún hombre en la mesa?

- Solo de visita (risas), de momento no nos hemos planteado tener colaboradores masculinos, ellos ya tienen muchos programas.

- ¿Se les trata igual que si fuera una tertulia masculina?

- No lo sé, lo que odio es que nos llamen 'gallinero'. ¿Me están llamando gallina? Pues entonces serás un cerdo. Somos un grupo de mujeres inteligentes, con criterio, con oficio y con respeto.

- ¿Repetirán algún especial en 'prime time'?

- Tenemos que sentarnos y ver por dónde queremos ir, pero desde luego tienen futuro. Lástima que no pude conducir el especial de 'Amigas y conocidas' de Diana de Gales porque me puse enferma el día antes, y tenía el tema perfectamente controlado.

- ¿Y al salir de plató?

- Yo soy muy disfrutona, no debería decirlo, pero en cuanto salgo del plató desconecto con mucha facilidad.