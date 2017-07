Roberto Leal: «Nunca es tarde para encontrar el amor» Roberto Leal, en el centro junto a los participantes, casi todos separados o viudos, en este programa de citas que TVE ha grabado en un bucólico hotel alpino de Davos (Suiza). TVE estrena 'Hotel Romántico',un formato de citas para solteros mayores de 55 años en el que Roberto Leal será el celestino MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 13 julio 2017, 07:38

Entre las principales cadenas generalistas, a estas alturas, solo quedaba TVE por estrenar un programa de citas, el género de moda en televisión. En este caso, la cadena pública quiere demostrar que el amor no entiende de edades y se ha llevado a 24 solteros (12 hombres y 12 mujeres) de entre 55 y 73 años a un complejo alpino en Davos (Suiza) para que se conozcan mejor... Y lo que surja. Ellos serán los protagonistas de 'Hotel Romático', un formato presentado ayer en Torrespaña y que se estrenará el viernes 21 de julio a partir de las 22.00 horas. Como maestro de ceremonias, o director hotelero, Roberto Leal (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1978), que conduce habitualmente 'España Directo' en las tardes del canal y al que la dirección le ha confiado su primer 'prime time'. «Siempre he estado pegado a la actualidad, pero por mi forma de ser soñaba con presentar un programa de entretenimiento. Me han dado un 'prime time' porque es verano y la cadena quiere probar, pero es un paso adelante en mi carrera. Luego puede funcionar o no en audiencias, claro», confiesa Leal a este periódico. Él también es uno de los nombres que suena con fuerza para conducir la próxima edición de 'Operación Triunfo', que regresa este otoño a TVE: «Si me lo propusieran estaría encantado de presentarlo». En cuanto a la dinámica de 'Hotel Romántico', el presentador andaluz contará con la ayuda de la coach Reichel Delgado y el actor Elias Torrecillas, quienes plantearán a los concursantes diferentes actividades, desde montar un trineo ruso hasta modelar arcilla en pareja, para que puedan conocerse. «Ellos son los verdaderos protagonistas, son personas de toda España y ya están muy vividos. Casi la mitad son separados y también hay muchos viudos, pero todos han venido a encontrar pareja, no han venido de vacaciones. Son muy encantadores y tienen historiones muy duros detrás, jamás se esperaban que se iban a atrever con un programa así. Nunca es tarde para encontrar el amor de tu vida», explica Leal.

A diferencia de otros 'date shows', aquí no se elimina a ningún huésped. Este método se ha sustituido por un sistema de puntuación en el que cada persona establecerá con cuál de sus compañeros ha tenido más afinidad, cada día serán seleccionados dos de ellos para pasar una cita a solas en una cabaña alpina situada fuera del hotel. «Es un programa de amor y de humor, sobre todo de lo segundo, si no sería ñoño y no es lo que queremos. Va ser muy divertido verlos intentar hacer una maleta entre cada pareja, algo que suele provocar discusiones, o montar un mueble. Nos hemos reído mucho».

Ayer Leal estaba pletórico no solo por estrenarse en el horario de máxima audiencia. Durante la presentación del formato a los medios desveló que acababa de ser padre primerizo tan solo 24 horas antes: «De Lola, una niña que ha pesado 3,2 kilogramos y que no me ha dejado dormir ni 10 minutos». El bebé llega dos años después de contraer matrimonio con la periodista Sara Rubio.