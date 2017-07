Miquel Fernández, nuevo concursante de 'Tu cara me suena 6' El actor de 'Mar de plástico' ya visitó el programa y causó sensación con su imitación de George Michael LAS PROVINCIAS Jueves, 20 julio 2017, 12:22

Miquel Fernández se ha convertido en el nuevo concursante de 'Tu cara me suena 6'. Según cuenta Vertele, el actor de 'Mar de plástico' se suma a los ya confirmados Pepa Aniorte, La Terremoto de Alcorcón, Raúl Pérez y Lucía Jiménez.

El intérprete ya visitó el programa y con su actuación de George Michael (cantó 'One more try') causó sensación. Todo el jurado se puso en pie e incluso Àngel Llàcer exclamó: "Miquel Fernández no tiene que estar, ¡tiene que ganar Tu cara me suena 6!".