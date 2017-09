'El Ministerio del Tiempo' mantiene el tipo gracias a sus fieles

SUBEN:

-'Ella es tu padre': La comedia de Telecinco que protagoniza Carlos Santos (en el doble papel de hombre y mujer) sigue liderando la noche de los lunes, aunque en esta ocasión se dejó 1,8 puntos de ‘share’ por el camino en comparación con lo promediado la semana anterior. En total, la nueva entrega de 'Ella es tu padre' reunió a 1.761.000 espectadores, el 12,6% de la cuota de pantalla de su franja.

-'El Ministerio del Tiempo': Con la llegada de sus protagonistas a América, 'El Ministerio del Tiempo' logra mantener sus datos de audiencia y se sitúa una semana más en la línea de la media de TVE. Anoche promedió un 10,5% de ‘share’ con 1.579.000 espectadores, o 'ministéricos', como les gusta autodenominarse a los seguidores de la ficción creada por Javier Olivares.

-'El Hormiguero': Una noche más, 'El Hormiguero' destacó como lo más visto del día. El programa que conduce Pablo Motos en Antena 3 recibió la visita de las actrices Macarena García y Anna Castillo y congregó a 2.676.000 espectadores, el 15% de la cuota de pantalla del ‘access prime time’.

BAJAN:

-'Me cambio de década': La otra máquina del tiempo de la parrilla televisiva de los lunes, 'Me cambio de década', viajó a los años 80, una década que no terminó por interesar a la audiencia habitual de Antena 3. El programa perdió 1,8 puntos de ‘share’ hasta el 8,7% con 1.253.000 espectadores.

-'Héroes, más allá del deber': La docuficción de Cuatro sigue a la baja semana tras semana. Ayer se plantó en un 6,2% de cuota de pantalla, 1,9 puntos menos en comparación con el lunes anterior, y 837.000 espectadores.