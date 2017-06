Malena Gracia 'renace' con el look de Pelayo Díaz Malena Gracia antes del cambio. / TELECINCO.ES «Ya no soy la chica Playboy que era antes, no quiero que me encasillen», ha dicho durante su presentación LAS PROVINCIAS Miércoles, 7 junio 2017, 17:52

Malena Gracia ha protagonizado hoy el 'Cámbiame' VIP. La protagonista, que ha acudido al programa que presenta Carlota Corredera en busca de una transformación total, ha confesado que quiere un nuevo comienzo: "Ya no soy la chica Playboy que era antes, no quiero que me encasillen". "Creo que en este país no se me ha dado el lugar que yo me merezco como actriz y como cantante", ha añadido Malena, que ha confesado que en los últimos tiempos "me han pasado cosas muy fuertes".

Pelayo ha sido el encargado de su 'transformación', con un look mucho más elegante y novedoso.