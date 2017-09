Matías Roure, el culpable de una desastrosa cita en 'First Dates' Matías Roure, coctelero de 'First Dates'. «Me estás faltando al respeto», dijo José cabreado a Jordi, su cita, después de que éste ensalzara la belleza del coctelero LAS PROVINCIAS Lunes, 11 septiembre 2017, 18:02

Una desastrosa cita de 'First Dates' tuvo como protagonista (eso sí, involuntario) a Matías Roure, el guapo coctelero argentino del programa.

Los celos jugaron una mala pasada a José y Jordi. La pareja no tuvo un buen comienzo y la cosa no mejoró a medida que avanzó la cena. En un momento del programa, José dijo lo guapa que le parecía Lidia Torrent, camarera y copresentadora del espacio y al escucharle Jordi dijo: "Es guapo Matías, ¿eh?". Refiriéndose a Matías Roure. Su cita no se tomó nada bien ese comentario ya que le reprochó: "Me estás faltando al respeto tú. ¿Cómo cenando conmigo me dices que otro es más guapo que yo?", preguntó enfadado.

Al terminar la cena, José explicó que le había parecido una falta de respeto el comentario de Jordi: "Si estás cenando conmigo me tienes que decir lo bonitos que tengo los ojos y la sonrisa, no fijarte en otro", decía algo cabreado. Además, también aseguró que no le gustaban los chicos a los que tenía que sacarle las palabras "con cucharillas".