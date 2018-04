«Nos mata el miedo a los idiomas» «Las sociedades avanzan según sus ciudadanos conocen más mundo», dice la periodista. / TVE Francine Gálvez, que presentó el 'Telediario' a principios de los 90, regresa a La2 con 'Tribus Viajeras'. «En aquella época no era consciente de la repercusión que iba a tener» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 26 abril 2018, 00:24

Para volver a casa, Francine Gálvez (Nkongsamba, Camerún, 1966) ha tenido que dar la vuelta al mundo. La periodista, que presentó el 'Telediario' de TVE a principios de los noventa, regresa a La2 con 'Tribus Viajeras' (el domingo, 20.30 horas), un programa en el que acompañará a grupos de turistas de diferente perfil (runners, jubilados, peregrinos...) en distintas localizaciones alrededor del globo (Senegal, Tailandia, Laponia, Nueva York,París, Roma, Emiratos Árabes y Marruecos), y también dentro de España: desde Canarias a los Pirineos, pasando por Jerez, Benidorm o Madrid.

- Su sueño era presentar un programa de viajes.

- Sí, cuando estudiaba en Nueva York ya se lo contaba a mis profesores. Conocer mundo y poder explicarlo al resto es maravilloso para un periodista. Si encima lo haces en compañía de distintos perfiles de viajeros, ni te cuento.

- ¿Qué hace especial a 'Tribus Viajeras'?

- Vamos a ver los destinos a través de las experiencias de los turistas que los visitan. Hemos conocido Nueva York junto a un grupo de runners y Roma con peregrinos. Cada viaje depende del cristal que te pongas para verlo.

- ¿También ha sido un viaje interior para usted?

- He descubierto que me interesa la gente; desde los que tienen 21 años hasta 'mis Marías' con las que me fui a Benidorm con setenta años. Puedo estar de peregrinación con católicos acérrimos y vivir su fe con ellos o irme de fiesta con chavales a un festival hasta las tantas de la mañana. ¡Y en todos los casos me lo pasé genial!

- Viajar, ¿mejor en pareja o sola?

- Suelo viajar a sitios donde tengo amigos. Así se consigue conocer los lugares de una manera más auténtica. Pero de todo tipo, en grupo con mi gente o con mi pareja.

- ¿Los españoles somos monótonos a la hora de viajar?

- Nos mata el miedo que nos da la falta de idiomas. Las nuevas generaciones están cambiando eso, pero no creas que tanto. De los cuarenta y pico millones de españoles que somos, solo tres viajan al extranjero, a tenor de los datos de Naciones Unidas. Las sociedades avanzan según sus ciudadanos conocen más mundo.

«Me ponía ropa de mi madre»

- Empezó a presentar el 'Telediario' con 23 años.

- Era un bebecito, muy pequeña. Me pude poner al frente de ese 'Telediario' por la inconsciencia que tiene la juventud. Si me lo dicen con 30 o con 40 me muero de miedo. Jamás en la vida pensé la repercusión que iba a tener este hecho, porque en todas las casas de España se veía el 'Telediario' a la hora de comer.

- ¿Qué recuerda?

- Como no había departamento de vestuario en TVE, le robaba la ropa a mi madre, porque todo mi vestuario eran pantalones rotos y cazadoras de cuero, lo normal de esa edad. Lo recuerdo con muchísimo cariño, compartí espacio con Ana Blanco, la gran presentadora de informativos, que ahí sigue fantástica. Me tocó cubrir la Guerra del Golfo y fue apasionante.

- ¿Se animaría a volver?

- Cuando hacía el 'Telediario' dije que jamás iba a presentar un programa del corazón, y me he visto en esas ('Mamma mía', Telemadrid). Así que no lo sé, es un momento bueno para el periodismo. Todavía en TVE, en cuanto a información, nos lleva ventaja La Sexta, hay que seguir innovando.