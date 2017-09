'MasterChef Celebrity': Usun Yoon expulsada y bronca para Anabel Alonso Usun Yoon y Anabel Alonso, concursantes de la segunda edición de 'MasterChef Celebrity'. / RTVE El 'reality' de cocina emitió el martes la primera gala de su segunda temporada LAS PROVINCIAS Miércoles, 20 septiembre 2017, 16:02

La cocina de 'MasterChef Celebrity' volvió a abrir sus puertas el martes en su segunda temporada. Y lo hizo con una gala en la que no faltó de nada. Para comenzar, el reality de cocina expulsó a su primera concursante. Usun Yoon tuvo que colgar su delantal después de que los nervios y la falta de técnica le jugaran una mala pasada.

Momento de la expulsión de Usun Yoon. / RTVE

Durante el último reto, los participantes tuvieron que cocinar tres platos con pescado. José Corbacho, Saúl Craviotto y Juan Bethancourt superaron la prueba con holgura, mientras que Usun Yoon, Carlos Baute, Marina San José y Anabel Alonso recibieron duros correctivos por parte del jurado. Finalmente, la coreana fue la elegida para abandonar el programa.

Bronca a Anabel Alonso

Pero, si hubo otra protagonista de la noche esa fue sin duda Anabel Alonso. La actriz recibió las críticas de Jordi Cruz después de que el chef se sintiera herido tras uno de sus comentarios.

Anabel Alonso escucha atentamente las palabras de Jordi Cruz. / RTVE

Todo ocurrió cuando Pepe Rodríguez regañó a los concursantes por haber protagonizado "el estreno en exteriores más desastroso de todas las ediciones". En ese momento, la actriz mostró su alegría porque "en algo tendremos que ser los mejores".

En ese momento, Jordi Cruz, al que no le gustó nada la broma, dijo: "Anabel, en tu caso te voy a hacer un par de comentarios que llevo pensando desde que entraste por esa puerta. Tienes una parte maravillosa. Hace mucho tiempo que te veo en televisión y me parto contigo. Me encanta la guasa que traes pero aquí, en 'MasterChef', queremos ver tu guasa, sí, pero cuidado con reírte de mi oficio porque yo no me río del tuyo. Cuidado con no aprovechar esa energía que tienes para luchar por un premio muy necesario y no te digo nada más. Con eso te lo digo todo". Anabel, por su parte, le contestó con un "entiendo la crítica, la valoro y la acepto. Lo que pasa es que, a la hora de la verdad, sí que he intentado poner toda la carne en el asador".