Bronca en 'MasterChef' entre Pepe y Samantha «¿En tu restaurante haces esto?», le dice la chef al cocinero de El Bohío después de darse cuenta de que su equipo no había contado bien el número de platos y algunos comensales no tenían qué comer LAS PROVINCIAS Martes, 29 mayo 2018, 12:50

Tenso programa el del lunes en 'MasterChef'. Sin Eva González en sus tareas de presentadora debido a su reciente maternidad, los jueces del talent culinario se tuvieron que repartir el peso de conducir el programa. Y parece que no se encontraron muy cómodos.

A Samantha Vallejo-Nágera le tocó dar la cara ante los comensales en la prueba de exteriores que se celebró entre los muros de la Universidad de Salamanca y fue en ese momento cuando se vivió uno de los momentos más incómodos del programa. La chef protagonizó un tenso encontronazo con Pepe Rodríguez, compañero en el jurado.

El cocinero de El Bohío ayudaba al equipo rojo a realizar la prueba pero los concursantes no contaron bien los platos. «¡Pepe! Esto es un desastre. Tengo ocho comensales que no tienen entrante. Ya me contarás qué hago», le dijo muy enfadada Samantha. «Ya, ya...», le contestó Pepe.

Pero la cosa no se calmó ahí. «¿Ya qué? ¿En tu restaurante haces eso?», estalló Samantha, a lo que Pepe contestó: «Te estás luciendo, para una vez que vas a comensales...». «No, te estás luciendo tú con tu equipo. Lo que no entiendo es que lo único que te he pedido es que es la primera vez que me toca esta situación y que quiero quedar bien ¿y me dejas ocho platos sin sacar?», dijo ella y Pepe volvió a contestar, «¿A mí me echas las culpas?». «No, a tu equipo», dijo Vallejo-Nágera. La discusión terminó con el chef volviendo al trabajo mientras le espetaba un «Ya solo faltaba eso, ¡que me echéis las culpas a mí!». Mientras, Samantha cortaba con un contundente «Adiós».

El programa de ayer terminó con Marina como expulsada tras perder el duelo con Jorge que ganó la última batalla con su 'Guiso de entraña'.