María Teresa Campos regresa a Madrid para preparar su vuelta a televisión María Teresa Campos en una imagen de archivo. / R.C. La periodista vuelve a la rutina después de pasar unos días de descanso en Málaga junto a Bigote Arrocet

Este jueves María Teresa Campos y Bigote Arrocet volvieron a Madrid después de pasar unos días de descanso en Málaga y lo hacían a tiempo para poder felicitar a Terelu Campos que ese día cumplía 52 años.

La pareja ha estado en Málaga de donde no se han separado salvo una semana en la que el humorista tuvo que viajar a Grecia para conocer a su nieto, hijo de su hijo Maximiliano. La presentadora no pudo viajar con el humorista debido a que su recuperación, que aún no está al 100%, desaconsejaba un viaje en avión de esas características. Ahora, ya de vuelta a Madrid, María Teresa prepara su vuelta a la televisión.

CHANCE: ¿La vuelta ya de las vacaciones?

María Teresa Campos: A la vida normal.

CH: ¿Apetece volver otra vez a la rutina, María Teresa?

María Teresa Campos: Pues sí.

CH: Es verdad que con ganas de trabajar, porque en octubre empieza el programa ¿no?

María Teresa Campos: Todo lo que se ha dicho...

CH: ¿No es cierto?

María Teresa Campos: No.

CH: ¿No vas a hacer un programa de debate? ¿En Telecinco?

María Teresa Campos: De todo eso yo no sé absolutamente nada. Todavía tengo que sentarme a hablar. Yo me he enterado de todo igual que tú.

CH: ¡Qué bien con Edmundo a tu lado! ¿Verdad?

María Teresa Campos: Sí, muy bien, gracias.