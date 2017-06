Leticia Sabater hace una 'peineta' a Sandra Barneda tras marcharse expulsada de plató La presentadora recrimina en directo unos comentarios de la cantante acerca de la relación de Lucía Pariente con su marido LAS PROVINCIAS Lunes, 12 junio 2017, 13:56

Leticia Sabater tuvo un gesto muy feo con Sandra Barneda el domingo en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. La presentadora recriminó en directo un comentario que la cantante le hizo a Lucía Pariente sobre su marido, algo que acabó en una expulsión de plató.

La madre de Alba Carrillo y la autora de 'Toma pepinazo' tuvieron un cruce de acusaciones que acabó encendiéndose cada vez más. "Sé valiente como lo fuiste en el concurso, que me amargaste desde la primera semana, echándome la culpa de todo cuando la única que contestó como no debía de contestar eras tú", dijo Sabater gritando. "Y la palabra es bruja, bruja y bruja. Hasta se lo dijo su hija", soltó Sabater después de que Barneda le mandara sentarse en su sitio.

"Sandra, te pido que le exijas un tono más sosegado, porque yo no tengo porqué aguantar los gritos de esta señora", espetó Pariente. Tras estas palabras, Leticia atacó con un "eres tonta y no sabes ni contestar lo más elemental de tu vida. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde habrá ido? ¿Estará escondido? No sabes ni dónde está tu marido".

"Leticia, por favor, ¿me vas a escuchar? ¡Fuera de plató", le dijo Sandra Barneda. En ese momento, Sabater perdió todos los papeles y le hizo un corte de mangas a la presentadora.