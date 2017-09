El 'calentón' de Dani Martínez con Lara Álvarez en 'Dani & Flo' Dani Martínez, Lara Álvarez y Florentino Fernández en 'Dani & Flo'. / Cuatro El humorista intenta darle un beso a la presentadora aprovechando una imitación de Boris Izaguirre LAS PROVINCIAS Miércoles, 20 septiembre 2017, 13:38

La chispa entre Lara Álvarez y Dani Martínez sigue viva, al menos, en televisión. Y es que, desde que la asturiana ocupara una plaza de copresentadora en la nueva temporada de 'Dani & Flo' la complicidad entre ambos no ha pasado desapercibida.

Este martes, concretamente, los espectadores pudieron ver cómo el humorista, aprovechando una imitación de Boris Izaguirre, intentó darle un 'pico' a la presentadora. "No aproveches el personaje... no te calientes", le dijo Florentino Fernández, entre risas, al tiempo que separaba a Martínez de Lara Álvarez, que replicó a su ex con un contundente: "¿Te acuerdas de la cobra de Chenoa?". Pues eso.

En 2011 se rumoreó con que Dani y Lara fueron pareja, aunque ninguno de los dos lo confirmó.