Kiko y Gloria Camila disfrutan de la primera hora sin cámaras de 'Supervivientes 2017' La pareja celebra con una tarta el cumpleaños del joven LAS PROVINCIAS Miércoles, 7 junio 2017, 16:39

Kiko y Gloria Camila han disfrutado de la primera hora sin cámaras de 'Supervivientes 2017'. La propuesta llegó en forma de regalo para la pareja, para celebrar el cumpleaños del joven.

Para endulzar la velada, el concurso les preparó una tarta, que podían comer ellos dos o repartir con el grupo. Evidentemente, escogieron la primera opción.

Después de devorar el dulce, los enamorados dieron rienda suelta a la pasión, alejados de las cámaras pero con audio. "Vamos a aprovechar esta hora sin cámaras para darnos el lote como nos gusta, como antaño", le dijo Kiko a Gloria Camila. "Me daba miedo que ya no le pusiera, pero me he quedado tranquilísima", ha dicho ella después.