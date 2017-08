Juego de Tronos 7x07 | Horario del último capítulo de la temporada 7 y cómo ver online y por televisión. Título y sinopsis Una escena de 'Juego de Tronos'. / R. C. La séptima temporada de 'Juego de Tronos' ya ha llegado a HBO y Movistar LAS PROVINCIAS / AGENCIAS Domingo, 27 agosto 2017, 16:59

El último capítulo de la temporada 7 de 'Juego de Tronos' se emite en España al mismo tiempo que en resto del planeta: la madrugada del domingo 26 al 27 de agosto de 2017 (a partir de las 3.00 de la mañana, hora peninsular en España). Lo hará a través de HBO (disponible en la plataforma de pago de Vodafone o de forma independiente bajo demanda en internet) y al Canal Series de Movistar +. Horas más tarde, el lunes 27 de agosto, Movistar Series Xtra ofrecerá un nuevo pase de estreno a las 22.30 horas.

Esta vez sí estará disponible en versión dual, es decir, doblada o subtitulada al castellano, para evitar las quejas reincidentes de algunos espectadores, aunque la nueva tanda de episodios tendrá siete, a razón de uno por semana, tres menos que las anteriores. Por el contrario, alguno superará los habituales 60 minutos de duración (el último se irá a 81 minutos).

El título de este último capítulo de la temporada de 'Juego de Tronos' es 'El dragón y el lobo' ('The dragon and the wolf'), y su duración es de 80 minutos.

Tercer libro

El autor de 'Canción de Hielo y fuego', George R.R Martin ha informado a través de su blog que espera publicar un nuevo libro de la saga Juego de Tronos para finales del año 2018, aunque afirma que podría tratarse tanto de 'Fuego y Sangre', primera obra dedicada a la historia de Poniente bajo el reinado de la dinastía Targaryen, como de 'Vientos de invierno', sexto título de la saga, o incluso los dos.

Sobre 'Vientos de invierno', el sexto título tras 'Danza de Dragones' el autor ha afirmado que sigue trabajando en el libro. "Todavía me quedan varios meses (¿cuántos? Buena pregunta)", afirma, contrario a los rumores que aseguran que el libro ya está terminado, que ha calificado de "falsos y estúpidos".

Por otro lado, Martin está trabajando también en 'Fuego y sangre', que será el título de la obra dedicada a la historia de Poniente bajo el reinado de la dinastía Targaryen, a lo que el autor ha comentado que disponen de tanto material que se ha decidido publicar el libro en dos volúmenes. "El primero abarcará la historia de Poniente desde la Conquista de Aegon hasta la regencia del rey niño Aegon III (Veneno de dragón)", señala el autor. "Ese está escrito en gran parte e incluirá una historia completa y detallada de la guerra civil Targaryen, la Danza de los Dragones", ha añadido Martin.

Aunque tanto el primer volumen de 'Fuego y sangre' como 'Vientos de invierno' están "en gran parte escritos", Martin no revela cual de los dos llegará primero al público. "Creo que tendréis un libro de Poniente mío en 2018... y quién sabe, quizá dos. Un chico puede soñar...", ha afirmado.

Sin embargo, el segundo tomo de 'Fuego y sangre', que relatará la historia desde Aegon III a la Rebelión de Robert, "está en gran parte sin escribir, así que tardará unos años más en llegar" declara el autor.

Cada temporada de la serie de HBO se corresponde con uno de los libros, pero, tras el reciente estreno de la séptima temporada en televisión, la serie ha superado la historia de los libros. El séptimo título 'Sueño de primavera' no llegará hasta dentro de varios años.