Jordi González arremete contra Alba Carrillo: «Es conocida desde hace un cuarto de hora y se cree famosa. No la soporto» Jordi González, presentador de 'Mad in Spain'. / Telecinco El presentador de 'Mad in Spain' lanza un dardo envenenado a la ex de Feliciano López LAS PROVINCIAS Lunes, 7 agosto 2017, 11:09

Jordi González ha hecho pública su falta de afecto hacia Alba Carrillo y ha sido durante la pasada entrega de 'Mad in Spain', programa de debate que el catalán presenta en Telecinco.

Cuando estaba saludando a los invitados de la noche y llegó el turno de Teresa Bueyes González la presentó de la siguiente forma: "Es abogada de gente muy conocida, pero creo que has dejado de representar a una que es conocida hace un cuarto de hora y se cree muy famosa. Alguien a quien no soporto y que no diré nunca su nombre", afirmó con una media sonrisa en la boca.