Jodie Whittaker será la primera doctora Who Whittaker, en el estreno de la película 'Attack The Block'. / Max Nash (Afp) La actriz ha brillado en la exitosa serie británica 'Broadchurch' y en la película 'Attack The Block'

'Doctor Who', la longeva serie de televisión que tiene una legión de seguidores en Reino Unido, tendrá una nueva protagonista inesperada. Después de que doce actores encarnaran al héroe de la serie de misterio de la BBC, por primera vez será una mujer la que lidere las aventuras del show con sabor 'retro' recuperado en 2005.

La elegida para ser el nuevo doctor Who es Jodie Whittaker (Huddersfield, 3-1-1982), una actriz que fue protagonista de la película británica de ciencia ficción 'Attack The Block' y coprotagonista de la aplaudida 'Broadchurch', una serie en la que precisamente ha compartido cartel durante tres temporadas con David Tennat, uno de sus predecesores como doctor Who (2005-2008).

La serie 'Doctor Who' comenzó a emitirse en 1963 y cerró su primera época, la denominada 'clásica', en 1989. En 2005, se recuperó al señor del tiempo para la BBC para mantener un espíritu que ha encuadrado al show como icono popular en Reino Unido. Además, es la serie de ciencia ficción con más años de emisión en las televisiones. Actualmente se rueda en Cardiff (País de Gales) y su director creativo es Steven Moffat, quien comparte tareas con 'Sherlock', una de las series más aplaudidas por la crítica en los últimos tiempos. En principio, Whitakker relevará al escocés Peter Capaldi en un episodio especial navideño.