Javier Ruiz comenta en directo el adiós de Las Mañanas de Cuatro Mediaset comunicó el fin del programa después del Mundial LAS PROVINCIAS Lunes, 21 mayo 2018, 14:48

Las Mañanas de Cuatro no seguirá después del Mundial. Así lo anunció de forma repentina Mediaset. Desde ese momento las redes sociales se llenaron de mensajes de usuarios comentado la cancelación el programa y en el primer programa tras el anuncio ha sido el momento del presentador Javier Ruiz. Al iniciarse la emisión ha dirigido unas palabras a la audiencia: «La información está ahí fuera, y no aquí dentro. Y se la vamos a servir, hasta el último día, hasta el día 14 de junio».

El programa se ha iniciado este lunes 21 de mayo con normalidad. Javier Ruiz, presentador de Las Mañanas de Cuatro, ha querido dirigir unas palabras a los espectadores comentado el anuncio del final del programa. «Poderes económicos, poderes políticos, intereses económicos, intereses políticos. Si lo hemos conseguido o no, juzguen ustedes. Esto es lo que hay, y vamos a evitar a partir de aquí hablar de nosotros, porque saben ustedes que en este programa y en esta casa hay otra filosofía, y es que los periodistas no son protagonistas. Los protagonistas están ahí fuera, y no aquí dentro. La información está ahí fuera, y no aquí dentro. Y se la vamos a servir, hasta el último día, hasta el día 14 de junio. Esto es lo que pretendemos, así que esto es lo que hacemos. Desde ya. Noticias, información, análisis. Juzguen ustedes y fórmense ustedes la opinión. Bienvenidos, esto son Las Mañanas de Cuatro», ha declarado antes de dar paso con normalidad al programa.