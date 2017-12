Isabel Gemio: «No quería irme» de Onda Cero

La presentadora Isabel Gemio, que el próximo martes recibirá un premio Ondas por su trayectoria profesional, explicó el jueves en 'El Hormiguero' los motivos por los que abandonará Onda Cero el próximo 17 de diciembre, cerrando así una etapa de catorce años en la emisora. «Desde que se hizo pública la noticia he tenido problemas de insomnio. Tal y como se dijo, todo el mundo ha entendido que yo me quería ir, y no es así. Levantarse a las cinco de la mañana los sábados y los domingos no me permite conciliar mi vida familiar en el fin de semana. Llevaba años pidiendo un cambio de horario y no pudo ser».