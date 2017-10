Invitado de 'El Hormiguero' hoy jueves 5 de octubre: Anastacia visita el programa La cantante Anastacia, en una imagen de archivo. / Lp La cantante estadounidense regresa a la primera línea con un nuevo disco, 'Evolution' LAS PROVINCIAS Jueves, 5 octubre 2017, 10:13

'El Hormiguero' recibe esta noche, a partir de las 21.45 horas, la visita de Anastacia. La cantante acude al programa que presenta Pablo Motos en Antena 3 para hablar de su nuevo disco, 'Evolution', a la venta desde el pasado 15 de septiembre.

Con este álbum, la autora de canciones míticas como 'I'm outta love' o 'Left outside alone' quiere dar una nueva vuelta a su característico sonido sprock, ese estilo tan particular de la artista neoyorkina y en donde mezcla soul, pop y rock.