La indignación de Sandra Barneda por las transparencias de María Lapiedra María Lapiedra en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. / Telecinco.es «Así no se puede. ¿Cómo quieres que se te mire a los ojos si se te ven los pezones, hija? Fuera de plató», bromeó la presentadora LAS PROVINCIAS Lunes, 17 julio 2017, 13:18

María Lapiedra revolucionó el domingo el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Sus transparencias, que dejaron ver sus pezones, llamaron la atención de los colaboradores del programa e incluso de los usuarios de las redes sociales, que no dejaron de comentar el vestuario de la colaboradora de 'Cazamariposas' y futura concursante de 'Supervivientes 2018'.

Lydia Lozano fue la que puso de relieve el explosivo look de Lapiedra. "¡Es que señores, me están enfocando y tengo esto detrás!", dijo la periodista levantándose de su silla y señalando a la actriz barcelonesa. "¡Claro, es que lo están poniendo en Twitter! Yo creía que eran los pendientes de Nagore, pero no. ¡Es que salgo con dos pezones, señores! Dos tiritas, por favor...", pidió Lozano. "Me han dado celo...", dijo María Lapiedra mostrando un rollo de celo que le habían dado como solución al 'problema'.

La presentadora del programa, Sandra Barneda, también tuvo palabras para el atrevido vestido. "¡Cómo quieres que se te mire a los ojos si se te ven los pezones, hija! Es que vas continuamente... Es que a ver... Así no se puede, es que no se puede...", dijo mientras Lapiedra se justificaba diciendo que "he pedido algo para taparlos". A modo de broma, Barneda echó del plató a Lapiedra porque estaba siendo una distracción para todos. "Es que no, de verdad... Hombre, es que en las redes, claro, debemos de ser trending topic por los pezones de María Lapiedra", sentenció.