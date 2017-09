«Nosotros no somos 'House'» Una escena de 'Centro Médico'. / tve Sábado, 9 septiembre 2017, 00:08

Una de las aspiraciones de 'Centro Médico' es tratar casos clínicos reales, algo que les obliga a distanciarse de otras series protagonizadas por doctores como 'House', 'Urgencias' o 'Hospital Central'. Para Octavi Pujades, que habla como médico y como actor, la diferencia es clara. «Todo es medicina al final, pero no hay que confundirlo con la ficción. Este formato se corresponde más al día a día de los médicos, con algunas concesiones como las tramas personales. Dependiendo de la historia o el formato que uses, las series pueden acercarse más a la cotidianeidad de la profesión o puede ser algo más lúdico, de entretenimiento. Nosotros no somos 'House'», zanja el protagonista de 'Centro Médico'.

«Aquí no solo se usa la terminología médica para aparentar. Como médico estoy muy contenta en que haya una serie que hable de la medicina de una forma más informativa», añade su compañera María Cela.