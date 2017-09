«Hice el casting a punto de dar a luz... ¡y me eligieron!» María Castro regresa a la comedia televisiva con la serie 'Ella es tu padre', que Telecinco está a punto de estrenar. «Nunca me había tocado interpretar a un personaje tan loco», confiesa MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Sábado, 2 septiembre 2017, 00:55

Después de ser subcampeona de España de gimnasia rítmica y profesora de educación física en un colegio antes de meterse a actriz, a María Castro (Vigo, 1981) le sigue sobrando energía. Ahora regresa a la pequeña pantalla con 'Ella es su padre', la nueva comedia de Telecinco, en la que el actor Carlos Santos se hace pasar por mujer para estar más tiempo con sus hijos. Ella interpretará a Carmen, «la propietaria de un colegio elitista».

- ¿Cómo es Carmen, su nuevo personaje?

- Ella es la propietaria de un colegio privado, muy elitista y riguroso con la educación de sus alumnos. Siempre tiene un rictus serio, nadie se le sube a las barbas, pero eso de alguna manera es algo impostado, para cubrir las carencias que tiene detrás. Así que cuando sale del colegio se desmadra.

- No le pega mucho...

- ¡Nada! Ninguno de sus dos extremos, por eso me río mucho haciéndolo.

- ¿Cómo llega Avelina a su vida?

- Avelina llega a poner mi mundo patas arriba. Yo la contrato porque la veo muy seria pero acaba haciendo cosas muy locas, y encima me arrastra.

- ¿La veremos cantar en esta serie?

- Sí, pero lo hago horriblemente mal (risas)... En la ficción, ¿eh? Así que espero que no me hagan cantar mucho más porque mi personaje lo va a hacer fatal siempre.

- ¿Dónde se encuentra más cómoda?

- Me siento cómoda tanto en comedia como en drama. Ahora acabo de hacer un doblaje para una película de dibujos animados, 'Memorias de un hombre en pijama', y también me gusta mucho. A mí me gusta actuar, pero tenía muchas ganas de hacer comedia en televisión y nunca me había tocado interpretar a un personaje tan loco.

- ¿Tuvo que hacer casting para la serie?

- Sí, y lo hice embarazada de ocho meses y medio, justo la semana que acabó 'Seis Hermanas' (TVE). Yo les dije que estaba a punto de explotar y que no me iban a imaginar en ninguno de los personajes. Recuerdo que acabé el casting e iba mareada, pero el director me dijo que no sabía que una embarazada podía tener tanta energía. Cuando la niña tenía once días me llamaron para confirmarme el papel.

- ¿Cómo lo está compaginando?

- Bien, porque tenemos mucha ayuda de mis padres. Les convencí de que cogieran un piso en Madrid y ha sido una salvación, ¡benditos abuelos! Lo que pasa es que no me quiero perder nada, así que intento sacar tiempo de donde no hay para estar con ella. Es duro, agotador, pero compensa, porque es la mejor experiencia de mi vida.

- Al menos se habrá ido de vacaciones...

- En agosto no me he podido coger ningún día, pero ahora en septiembre, a partir del día 15, nos iremos los tres unos días. Al menos para crear círculo familiar.

- ¿Le gustaría repetir?

- Sí, me gustaría ser madre otra vez, pero si se lo propongo a mi chico igual se desmaya. Vamos a esperar un tiempo, al menos hasta que se quite el pañal. Para mí el mejor regalo que tengo son mis hermanos y quiero que Maia también los tenga.

- Lleva muchos años fuera de Galicia, ¿la echa de menos?

- A Galicia intento ir todo lo que puedo, pero lo que más echo de menos es mi familia, que es la que se queda allí.