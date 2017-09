«Me gustaría entrevistar a Puigdemont» Antonio Jiménez es de los rostros más conocidos de 13TV, que en esta nueva temporada ha pasado a denominarse simplemente Trece. / R. C. Antonio Jiménez sigue al mando de 'El Cascabel' de Trece (antes 13TV).«Trataremos la política, pero también temas sociales» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 28 septiembre 2017, 00:27

El tintineo de 'El Cascabel' (de lunes a jueves, a partir de las 22.00 horas) sigue sonando en 13TV, aunque en esta temporada programa y cadena se renuevan. Ahora el canal de la Conferencia Episcopal toma por nombre Trece, un número que a Antonio Jiménez (Siles, Jaén, 1956) no le produce rechazo. Volverá a estar al frente del formato de actualidad, que este año, como novedad principal, no se centrará exclusivamente en la política y también tratará temas sociales y sucesos.

- ¿Cómo suena 'El Cascabel' en esta temporada?

- Quiere estar pegado a la actualidad, que refleja noche tras noche lo que el día nos ha dejado. Pero no solo de lo político, sino de todo aquello que pueda interesar, ya sea un suceso, un tema social... Queremos que todo lo que pase tenga reflejo en 'El Cascabel'.

- ¿El trece es un número de buena suerte para usted?

- Siempre le he tenido un cariño a ese número, sobre todo porque el 13 de junio es mi santo. Puedo tener otras supersticiones pero no la del trece.

- La actualidad viene movidita, ¿la vive con pasión o con miedo?

- Con mucha preocupación por lo que está pasando, es realmente sorprendente y hasta escandaloso. El hecho de que una parte de un territorio haya decidido violentar la legalidad de la manera que lo está haciendo, con la excusa de que están atropellando sus derechos, es inverosímil. Me gustaría que se volviera al sentido común, al diálogo, porque en España nadie está perseguido por ser independentista.

- ¿El del 2 de octubre será el programa más difícil al que se haya enfrentado?

- Desde el punto de vista informativo va a ser muy interesante, espero que sea revelador de la situación. Ojalá podamos hablar de un nuevo tiempo, que la normalidad se recupere y se fije una agenda política que permita solucionarlo.

- ¿A usted qué le quita el sueño?

- La falta de compromiso, el sectarismo, la exclusión permanente, la falta de respeto, el fascismo... Sobre todo en la política, que te descalifiquen por no pensar lo mismo que ellos.

- Ahora está muy de moda el término 'facha'.

- Hemos llegado a una situación tan surrealista que alguien que muestre la bandera de España puede ser tildado de peligroso ultraderechista. Ese reduccionismo no puede ser.

- ¿A qué invitado le gustaría tener en su plató?

- Me gustaría entrevista al señor Puigdemont. Le preguntaría hasta dónde quiere llegar, si me puede convencer de que lo que está haciendo es lo justo y lo deseable para su pueblo.

- Un grupo de sacerdotes catalanes ha pedido a la cadena que «dosifiquen la política».

- Hay sensibilidades distintas en la iglesia catalana, como las hay en la sociedad. En cualquier caso la Conferencia Episcopal se va a pronunciar al respecto y yo me quedaré con lo que ellos digan sobre el asunto del desafío separatista.

- Usted ha pasado por la SER, Onda Cero, Radio Nacional...

- Aunque esté casado con la televisión, mi novia es la radio. Es el medio al que más cariño tengo.

- ¿Le han puesto cortapisas alguna vez?

- Un profesional tiene que saber dónde trabaja, y si comparte la línea editorial de la cadena, se puede trabajar de una forma muy cómoda. No he tenido problemas nunca. No se puede ser un francotirador que haga la guerra por su cuenta.

- Un pilar de Trece es el cine, ¿qué película pondría en bucle?

- No renuncio al cine de compromiso, pero me gusta evadirme y soñar. Me he visto la saga de 'El Padrino' tres o cuatro veces, es cine en estado puro.