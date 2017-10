Los gánsters de Atlantic City La serie se enmarca en los ambientes mafiosos de los años de la Prohibición. / r. c. A la sombra de 'Los Soprano' creció la idea de uno de sus guionistas que retrató los años 20 en Estados Unidos, marcados por la polémica Ley Seca MIKEL LABASTIDA Domingo, 22 octubre 2017, 00:23

«Esta noche, un minuto después de las doce, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales». Así de contundente se mostraba el senador Andrew Volstead cuando en 1917 el Congreso de Estados Unidos aprobó una enmienda para prohibir la venta, importación, exportación, fabricación y el transporte de bebidas alcohólicas en todo el territorio del país. «Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos; los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno», concluía victorioso.

El periodo de la Ley Seca es recordado como uno de los más lúgubres de siglo XX en los Estados Unidos, aunque también es posible que haya sido -no hay mal que por bien no venga- uno de los que más hayan inspirado a escritores, directores y artistas. En realidad en aquella etapa no se dejó de beber, claro que no, pero el consumo se realizaba en ámbitos más privados. Fue una ley de cara a la galería, la doble moral ya existía entonces. Por supuesto, continuó la producción de alcohol de forma clandestina, originando así un mercado negro.

Fue precisamente este escenario el que inspiró a Terence Winter para idear 'Boardwalk Empire'. El proyecto estaba basado en un libro de Nelson Johnson y se ambientaba en Atlantic City. Los casinos y la mafia fueron los grandes protagonistas de una producción cuyo primer episodio se encargó de dirigirlo Martin Scorsese. Por cierto, que este piloto contó con un presupuesto de 18 millones de dólares. HBO, la emisora que la emitió, destinó al desarrollo de la primera temporada 75 millones de dólares.

Fue un título que contó con todo tipo de recursos, con una puesta en escena impecable y con un reparto sobresaliente. Y a pesar de esto nunca logró un reconocimiento unánime e indiscutible. ¿Por qué? Algunos factores lastraron a esta serie, pero posiblemente lo que más pesó fue la alargada sombra de otro título anterior, 'Los Soprano'.

Winter, de hecho, había sido guionista y productor de la ficción de David Chase. No era la primera serie en la que participaba. Había escrito para formatos tan dispares como 'Xena' o 'Diagnóstico: asesinato', pero fue junto a Tony Soprano donde encontró un filón que quiso explotar más tarde.

'Boardwalk Empire' desplazaba su mirada a otros gángsters, los de Atlantic City, en unos años 20 violentos y tenebrosos. El problema es que siempre se percibió como una producción fría, con personajes con los que costaba empatizar, con una historia que sonaba a distante. Y era inevitable la comparación constante con los mafiosos de Nueva Jersey. Y en eso salían perdiendo, claro. Ni los palmarés de premios ni el público se entusiasmaron con una obra que merecía mejor trato.

Una de las características que distinguen a la apuesta de HBO fue la inclusión de acontecimientos que sucedieron en la vida real, así como de personajes también reales, como Al Capone, Lucky Luciano y Meyer Lanslky. Nucky Thompson, hilo conductor del relato, no existió, pero sí lo hizo Enoch Johnson, que se le parecía bastante. Y fue en él en el que Winter se basó para escribir el personaje que interpretó Steve Buscemi. Este fue uno de los políticos más importantes de Atlantic City y se dedicó durante toda su vida (hasta que fue encarcelado) al clientelismo político y a controlar al gobierno del condado. La localidad en la que vivía era refugio de la Ley Seca y en ella se vivieron como pocos lugares los 'felices años 20'. Johnson y su organización hicieron del contrabando, el juego y la prostitución su mundo.

Cinco temporadas aguantó en antena este título que se estrenó en 2010 y contó con un reparto en el que, además de Buscemi (Alec Baldwin fue, por cierto, la primera opción para el papel), destacaban Kelly Macdonald, Shea Whigham, Michael Shannon o Michael Pitt.

Todos ellos compusieron un retrato de lo que supuso el nacimiento de las organizaciones criminales en Estados Unidos. Y lo hizo a través de personajes entrañables, como Richard Harrow, un veterano de guerra que porta una tenebrosa máscara y que demuestra sentimientos confusos, u otros más radicales, como Chalky White, que pese a ser negro consiguió destacar en una época llena de racismo.