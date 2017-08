Jesús Vázquez: «Nos hemos ganado a los que no creían en 'La Voz'» «Cada año que tienes en las espaldas sirve para sudar un poquito menos», dice Vázquez. / telecinco Jesús Vázquez pasa el verano pegado a Telecinco, donde presenta 'Me lo dices o me lo cantas' mientras graba las nuevas ediciones de 'La Voz' y 'La Voz Kids'.«Me veo un poco más viejo», confiesa MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 1 agosto 2017, 07:44

Cada vez que los directivos de Telecinco tienen sobre la mesa un programa relacionado con la música, el menor de sus problemas es buscar presentador, porque ya lo tienen. Jesús Vázquez (Ferrol, 1965) hace pleno de 'talent shows' cada año en Mediaset. Este verano, mientras graba las nuevas ediciones de 'La Voz' y 'La Voz Kids', conduce 'Me lo dices o me lo cantas' (esta noche, 22.30 horas), en el que varios equipos de famosos desgranan la actualidad a ritmo de canciones. Un formato que la cadena llevaba dos meses anunciando y que vio la luz el martes pasado.

- 'Me lo dices o me lo cantas' se ha hecho de rogar.

- Hubo que hacer algunos ajustes, pero nos ha quedado muy bien. Fue muy divertido, me he reído muchísimo grabando este programa. Todos los concursantes están estupendo y creo que la gente se lo va a pasar bien. Estaba deseando estrenarlo.

- En tanto tiempo, alguna canción habrá quedado obsoleta...

- Alguna puede que haya quedado algo desfasada, en particular si estaba pegada a la actualidad. Pero hay otras que no, que hablan más del personaje y su trayectoria.

- Ahora graba la quinta edición de 'La Voz'. ¿Soñaba con el éxito que ha tenido?

- A toro pasado es fácil decir que sí, pero cuando uno empieza un nuevo formato, aunque venga avalado por el éxito internacional, siempre te queda el miedo a que pinche. No obstante, cuando empezamos a hacerlo, enseguida nos dimos cuenta de que era difícil que no funcionara. Aunque tampoco esperábamos que fuera tan épico, con un 40% de 'share' en su primera edición.

- Juanes es la nueva incorporación.

- Juanes es un tío estupendo, un hombre muy discreto y educado. Está empezando a soltarse, pero llegó muy tímido y encima con tres 'coaches' que tienen 'el culo pelao' de estar en el programa. Yo le digo que se olvide de ser educado, que se haga su sitio. Da gusto escucharle las valoraciones que hace, son muy precisas y están muy bien expresadas.

- ¿Está teniendo tanto éxito como Alejandro Sanz?

- Está gustando mucho a los 'talents'. Él no deja de ser una megaestrella internacional, con veintitantos Grammys. Tenemos perfiles que están inclinados hacia él, gente que canta rock, que viene con su guitarra... Se van derechitos hacia él porque van a entenderse mejor.

- ¿Con cuál de los 'coaches' se iría usted?

- En esta temporada me iría con Pablo López, con quien tengo una cosita especial. Le vi nacer musicalmente cuando no lo conocía nadie, cuando di la cara por él en aquel 'Operación Triunfo' en el que le dieron muchos palos. No lo entendía; ya era un pedazo de músico y no había derecho a que le dijeran esas cosas. Fíjate el camino que hemos hecho que ahora está en un sillón de 'coach' en el 'talent' más visto del país. Ahora se presentan al programa cantando sus canciones.

«Esto de la tele es cíclico»

- ¿Le sigue sorprendiendo que sigan saliendo talentos?

- Me alucina, no sé de dónde los sacan. Este año hay voces colosales y muy diferentes. Hay mucha gente que no cree en la televisión, pero, cinco años más tarde del estreno de 'La Voz', muchos músicos se han animado a venir, nos los hemos ganado.

- ¿Qué diferencias hay con el Jesús Vázquez de antes de 'La Voz'?

- Me veo un poco más viejo, pero tengo más experiencia, que es una buena herramienta para cuando llegan las batallas en directo. Cada año que tienes en las espaldas sirve para sudar un poquito menos... Aunque espero no dejar de sudar nunca. Si eso pasa, me retiro. Yo me intento ver igual todo el rato, porque el tiempo pasa muy deprisa y no quiero que pase.

- ¿No le apetece cambiar de formatos con tanta música?

- Podría presentar otras cosas, pero sin renunciar a esto. No tendría ningún problema. Yo hice los primeros debates de 'Gran Hermano', concursos, 'talk shows'... Me di a conocer al público con 'Hablando se entiende la basca' en 1991. Ahora parece que ese género está de capa caída, pero, como esto de la tele es cíclico, no descarto que vuelvan...