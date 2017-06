La final de Fabio Agostini en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ya tiene fecha Fabio Agostini. / Mediaset Telecinco emitirá en directo el miércoles 28 de junio la decisión del canario | Alexandra, Ariana y Chaxi son las tres candidatas LAS PROVINCIAS Martes, 27 junio 2017, 13:01

'Mujeres y Hombres y Viceversa' celebrará en directo el miércoles 28 de junio (12:45 horas) la final de Fabio Agostini. El modelo, empresario y deportista deberá escoger entre Alexandra, Ariana o Chaxi.

Tras permanecer cinco meses en el trono, conocer a 38 candidatas y mantener 76 citas, el joven canario culminará su andadura como tronista de junio en la tercera final que el programa emite en directo.

“Sé que mi elección hará feliz a una y desgraciadas a las otras”

Ante el inminente desenlace de su trono, Fabio asegura estar lleno de "incertidumbre y dudas" y explica que "aunque llego a la final con unas mujeres maravillosas, sé que mi elección hará feliz a una y desgraciadas a las otras. Es una decisión muy importante y me impone", asegura Agostini.

Respecto a las tres finalistas, afirma: "Chaxi siempre ha estado entre mis favoritas, está muy implicada a nivel emocional y ha reconocido que siente algo por mí; Ariana me ha conquistado gracias a su tesón, encanto y simpatía. Con ella puedo compartir cualquier cosa y tengo una compatibilidad casi total; y Alexandra ha llegado tarde a mi trono pero con mucha fuerza. Me siento muy atraído por ella y su ternura me conmueve".

Califica su trono como "muy emocionante, vibrante e intenso", al tiempo que reconoce "haber aprendido mucho de mí mismo, del amor, de las mujeres y del arte de la seducción. Empecé el trono muy seguro de mí mismo, pero algo frío a nivel emocional y lo termino mucho más abierto y comunicativo en los asuntos del corazón".

Afirma también que en la final de su trono "mi corazón dirá la última palabra, pero las tres tienen virtudes y han hecho méritos de sobra para ser las elegidas".

Las tres finalistas

"Educado y divertido" para Alexandra; "sensible y considerado" para Ariana; y "cercano y protector" para Chaxi: así califican las tres pretendientas finalistas a Fabio Agostini, el tronista con el que espera compartir su vida.

Horas antes de la final, Alexandra, la última en llegar, lamenta "no haber podido tener más citas con Fabio para poder conquistarlo y que me conozca en profundidad". "Aceptaré lo que él decida", asegura la joven.

"Estoy contenta por haber podido conocer a Fabio y porque se haya interesado en mí. Siento miedo ante la decisión que va a tomar, por si no soy yo la elegida, pero también deseo con todas mis fuerzas que llegue ese día. Espero ser yo la que se vaya con él", declara Ariana.

"Cuando veo a Fabio, siento mariposas en el estómago. Me veo muy bien con él, pero estoy muy nerviosa porque no sé lo que va a pasar", explica Chaxi.