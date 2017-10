Fernando Tejero sobre 'MasterChef Celebrity': «La mitad de lo que pasa ahí es mentira» El actor confiesa en una entrevista que no se arrepiente de haber ido al programa pero que «hay cosas que no volvería a hacer» LAS PROVINCIAS Viernes, 6 octubre 2017, 17:03

Fernando Tejero se ha despachado a gusto contra 'MasterChef Celebrity', 'talent' culinario de TVE en el que participó y donde quedó entre los cuatro finalistas.

En una entrevista a La Ser, el actor de 'La que se avecina' asegura que 'MasterChef' "está hecho para la audiencia y la mitad de lo que pasa ahí es mentira".

Preguntado por si fue una buena decisión o no acudir como concursante, Tejero se ha mostrado tajante: "Para mí la cocina era algo con lo que me evadía y 'MasterChef' cambió esa concepción que tenía. Una vez estaba en 'MasterChef' ya no había remedio, pero no estaba a gusto".

Aún así, el intérprete ha asegurado que no se arrepiente de su participación. "Hay cosas que no volvería a hacer, pero no hay que arrepentirse de nada. Fue una decisión que tomé y luego me tocó apechugar".