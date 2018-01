OT 2017 | Expulsado de la Gala 9, nominados y favoritos. Los mejores momentos de la gala del 2 de enero en Operación Triunfo Cepeda se marcha del programa tras su quinta nominación y Aitana se confirma como favorita en una gala con una actuación descomunal de Amaia LAS PROVINCIAS Miércoles, 3 enero 2018, 08:13

La Gala 9 de Operación Triunfo deparó la expulsión de Luis Cepeda, quien se ya había salvado en cuatro ocasiones anteriores de salir del programa. En esta ocasión, tras una interpretación espléndida de 'Say you wont let go' de James Arthur, no encontró el apoyo necesario del público, que salvó a Roi, que interpretó 'When I Was Your Man' de Bruno Mars.

Aitana se convirtió en la favorita del público gracias a su interpretación rochera de 'Chas y aparezco a tu lado' en la versión de Supersubmarina, mientras que los nominados fueron Alfred, Miriam, Nerea y Agoney.

Los profesores salvaron a Miriam y los compañeros a Alfred, por lo que la próxima semana los candidatos a salir de la Academia serán Nerea y Agoney. Amaia rozó la perfección con ‘Shake it Out’, de Florence and the Machine. Pero el momento más emotivo fue la despedida de Cepeda y la reacción de Aitana.

#OTGala9🎤: Despedida de Cepeda.

Aitana rota: "Te voy a echar mucho de menos, no quiero que te vayas Luis por favor" 😢😢 pic.twitter.com/E9nSqvdNXA#OTDirecto3E — Teleaudiencias (@teleaudiencias) 3 de enero de 2018

Aquí puedes ver las actuaciones de cada uno de ellos.