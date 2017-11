Expediente X volverá en enero Escena de una de las películas de 'Expediente X'. / Archivo La nueva temporada contará con diez episodios y será la última de Gillian Anderson R. C. Viernes, 17 noviembre 2017, 02:21

Cuando Chris Carter decidió retomar el proyecto de Expediente X 14 años después de su última temporada en antena (2001-2002) no esperaba que la respuesta de los fans de la serie sobre lo paranormal respondieran con una audiencia tan grande. Así, aunque las críticas no fueron muy positivas, Fox decidió renovar por una campaña más (será la número 11) con David Duchovny y Gillian Anderson en los papeles principales.

La próxima tanda constará de diez nuevos episodios y, según anunció el propio Duchovny, se comenzarán a emitir en enero en Fox. Para esta campaña hay algunos nombres conocidos como el de Haley Joel Osment (el niño de 'El sexto sentido') y se confirmó una última participación de Anderson. La actriz ha decidido no seguir más con la serie creada por Carter y se desconoce si será la última campaña puesto que la protagonista prefiere elegir otros proyectos como 'Ameridan Gods' después de su éxito con la británica 'The Fall' (2013-2016). Duchovny, por su parte, todavía no había encontrado un acomodo firme desde que terminara 'Californication', serie de la que fue el protagonista durante su emisión (2007-2014).

La trama no se ha anunciado, pero todo parece indicar que uno de los puntos principales será conocer el camino de William, el hijo de los personajes principales de la serie: Mulder y Scully.