El documental que enamoró a Londres

En España estamos acostumbrados a que sean las grandes citas deportivas las que lideren las audiencias del año (en lo que llevamos de 2017, lo más visto ha sido la final de la Champions entre la Juventus y el F.C. Barcelona, con 8,2 millones de espectadores), pero no es así en todos los países de nuestro entorno. El documental de la BBC 'Blue Planet', que aquí se emite en Movistar+, ha congregado una audiencia media de 10,6 millones de espectadores, convirtiéndose en la emisión líder de los últimos once meses, por delante de 'talents shows' populares como 'Factor X' o 'Britains Got Talent'.