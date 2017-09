«Soy una tía divertida y muy llorona» María Casado vuelve este próximo lunes a 'La Mañana', en La 1 de Televisión Española. / tve María Casado regresa a 'La Mañana' de TVE. Este verano interrumpió sus vacaciones para cubrir el atentado de Barcelona, su ciudad natal MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 15 septiembre 2017, 00:17

Después de 20 años trabajando para TVE, María Casado (Barcelona, 1978) estuvo a punto de dejar la primera línea televisiva. Fue el cambio de registro de los informativos a 'La Mañana' de TVE (lunes a viernes, a partir de las 10.00 horas) y escribir un libro sobre la historia de la televisión lo que le hizo «darme cuenta de por qué amo esta profesión». El lunes regresa a su puesto, aunque ya interrumpió sus vacaciones el pasado 17 de agosto, para salir a la calle micrófono en mano a cubrir las consecuencias del atentado en su ciudad natal con aquella emotiva despedida de «Barcelona, t'estimo» al borde de las lágrimas.

- Vuelve al trabajo, pero en verano interrumpió sus vacaciones...

- Yo estaba en casa cuando ocurrió el atentado, y llamé a TVE para ofrecerme a colaborar con la cobertura. A lo largo de la profesión uno tiene puntos de inflexión y lo que viví ese día en Barcelona no lo he vivido en 20 años de profesión, fue una sensación muy fuerte, no pude aguantarme.

- Tuvo que ser un día duro.

- La sensación de caminar por las Ramblas la mañana después del atentado y que la gente me diera las gracias por el trabajo... Me superó un poco, el piropo lo llevo mal pero eso no me lo quita nadie. Soy una tía muy empática, si veo llorar a alguien me emociono.

- ¿Cómo catalana, cómo está viviendo la situación allí?

- Lo que más me duele y que me gustaría que no pasara es que hubiera una fractura social. Me preocupa porque en Barcelona sigo teniendo mis afectos, mi familia... No me gustaría tener esa sensación de mal rollo, de disputa. Espero que llegue la cordura por todas las partes, que se sienten a hablar.

- ¿Echa de menos tratar temas políticos en su programa?

- Sigo pegada a lo que pasa, sobre todo después de estar tantos años en la información, tratando con políticos. En este magacine no tratamos tanto la política, pero siempre la he entendido como algo social. No lo echo de menos, he cogido 'La Mañana' con muchas ganas.

- ¿Estamos conociendo a la verdadera María Casado ahora?

- Seguramente. Yo me considero una tía divertida, muy llorona también. Este tipo de formato me permite mostrar otra faceta. Un Telediario no da para eso.

- Incluso creo que ha pedido que le pongan un karaoke...

- (Carcajada) Me encanta canturrear y creo que tengo a la directora convencida. Además vuelve 'Operación Triunfo', yo viví la primera edición e incluso me presenté al 'casting'. Empezó como un juego y llegué a la final, ¡hasta que me pilló el jefe!

- También prepara un libro sobre la historia de la tele...

- Se presenta en octubre, es una bendita locura. Hace dos años hacía una sección en Radio Nacional y llevaba cada semana a un trabajador de la tele, muchas veces anónimos, gente de iluminación, camareros... Para que nos contaran anécdotas, y de ahí surgió la idea. Me ha servido de terapia para reconciliarme con la profesión.

- ¿Por qué?

- Estoy llegando a los cuarenta y soy una persona inquieta. Necesitaba aparcar mi vida porque tenía la sensación de que no avanzaba. El cambio a 'Las Mañanas' y este libro me ha hecho darme cuenta de por qué amo esta profesión.

- ¿Pensó en dejar la tele?

- Sí, hubiera dejado la tele, pero la primera línea. Me gusta mi oficio y ya hubiera buscado algo detrás de las cámaras, o en la radio. Eso ya ha pasado y ahora me noto con muchísima fuerza.

- ¿No ha recibido alguna oferta de la competencia?

- No, el teléfono no ha sonado en estos años. Creo que tenía un perfil muy serio. Pero antes de jubilarme me gustaría volver a la radio.