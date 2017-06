«Todavía estoy desubicado» Brazalez confeccionó un menú-homenaje a su familia, su identidad y sus orígenes granadinos. / TVE El granadino Jorge Brazalez se convirtió ayer en el quinto ganador de 'MasterChef', el 'talent' culinario de TVE.«Cocino con recuerdos y sabores que tengo archivados» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 30 junio 2017, 09:17

El exfutbolista Jorge Brazalez marcó ayer el gol de su vida. De madrugada, y tras una final que duró cuatro horas, se convirtió en el quinto ganador de 'MasterChef', el concurso culinario de TVE, ante 3.260.000 espectadores (26,1% de 'share'). Lo hizo con un menú que homenajeaba a su ciudad natal y que fue juzgado por el chef con más estrellas Michelin de la historia, el francés Joël Robuchon. Además de los 100.000 euros de premio, Jorge también ha encontrado pareja dentro del programa, la barcelonesa Miri. «Es una persona muy importante para mí».

- ¿Le ha costado mantener esto en secreto?

- ¡Mucho! Incluso al final, cuando mis amigos y mi familia me decían que se había filtrado que yo iba a ganar, les decía que se iban a llevar un jarro de agua fría. Les he tenido que mentir mucho para que se llevaran una sorpresa, era muy difícil mirar para otro lado.

- De 20.000 personas ha quedado el primero...

- Es una satisfacción brutal, aunque no soy consciente de las personas que se presentaron al 'casting'. Ya me basta con ser el campeón de los 16 que entramos, porque era muy difícil soñar con conseguirlo. Estoy todavía ubicándome.

- ¿Es más difícil que ganar la Champions?

- (Carcajada) Bueno, no lo sé; yo he jugado partidos complicados, pero esto ha tenido un encanto muy especial. En el fútbol hay muchos factores que no dependen de ti, entrenadores, árbitros, lesiones... Sin embargo, en la cocina todo depende de lo que tú hagas.

- Ganó con un homenaje a Granada.

- Sí, fue un homenaje a mi identidad, a mi familia y mis orígenes. Al final, es la cocina que me gusta hacer, con recuerdos y sabores que tengo archivados.

- ¿Impone Robuchon, el chef con más estrellas Michelin del mundo?

- Fue una presión añadida. Sabíamos que iba a venir alguien importante, pero que traigan a la persona con más estrellas Michelin, cuando no había acudido a ninguna de las ediciones de 'MasterChef' que se graban en el mundo, yo lo calificaría como algo histórico.

- Se le nota como si aún estuviera en una nube...

- Hoy (por ayer) he dormido solo tres horas y tengo que ir acostumbrándome... Hasta que no se emitió la final no me he sentido ganador realmente, no me lo podía creer. Pero pienso que lo voy a asimilar de forma positiva.

Mentalidad salvaje

- Dice que esta edición ha sido la más fuerte de las cinco.

- Sin duda, es la que ha tenido mejor nivel de rendimiento y contenido. El programa ha estado lleno de humor, de sentimientos, de momentos buenos y malos.

- ¿Con qué plato empezó a soñar con la victoria?

- Creo que fue la primera vez que me tocó cocinar insectos. Justo la semana antes tuvimos una clase con un chef llamado Estanislao que despertó algo dentro de mí. Empecé a cocinar con una mentalidad salvaje, de naturaleza. En las últimas cuatro semanas ya me enfoqué en conseguir la victoria.

- Ha encontrado hasta pareja en 'MasterChef'.

- Sí, Miri es para mí una persona muy especial. Me ha aportado intimidad, distracción al salir de los muros de la casa en la que convivíamos. Pero también Nathan ha sido alguien importante, me ha dado mucho apoyo.

- ¿Mantiene la rivalidad con el resto de concursantes?

- Tenemos todos un grupo de WhastApp en el que nos mantenemos al día. Hay una energía bastante buena entre todos.

- ¿Piensa seguir con la cocina?

- ¡Claro que sí! Ahora voy a disfrutar del curso en el Basque Culinary Center y espero aprender todavía mucho más que en el concurso.

- ¿El próximo reto es la estrella Michelin?

- (Risas) Hombre, está lejos... Pero también estaba lejos ganar aquí.