David Bustamante concede su primera entrevista tras su separación de Paula Echevarría El cantante acude esta noche a 'All you need is love... o no', programa que presenta Risto Mejide en Telecinco

visitará este lunes (Telecinco, 22:40 horas) el plató de 'All You need is love... o no'. El cantante se someterá a una sincera entrevista con Risto Mejide, la primera que concede después de saltar la noticia de su ruptura con .

Aunque hasta el martes no se conocerá el contenido de la misma, lo que sí avanza la cadena es alguna de las preguntas a las que se someterá el cántabro. "¿Alguna vez has tenido el corazón tan hecho polvo que ni siquiera te ha apetecido cantar?", le dice el publicista.